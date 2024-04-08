Поскольку батарея **не менялась**, рост полной ёмкости заряда (Full Charge Capacity) до 43 662 мВт·ч (103,6% от номинальной 42 157 мВт·ч) — это **не физическое увеличение реальной ёмкости батареи**, а результат работы **системы управления батареей (BMS / gas gauge)**. Вот наиболее вероятные причины такого поведения (на основе типичных случаев с ноутбуками Windows, Surface, HP, Lenovo и т.д.):



### Основные причины, почему reported capacity превышает design capacity

1. **Перекалибровка / переобучение BMS после длительного простоя или обновления**

С января 2024 по март 2025 был огромный пробел в данных (почти год). За это время батарея могла находиться долго в заряженном/разряженном состоянии, что привело к накоплению ошибок в оценке ёмкости.

В январе 2026 система, вероятно, провела **автоматическую или частичную перекалибровку** (часто происходит после обновления Windows / BIOS / драйверов батареи, или после нескольких полных циклов заряд-разряд).

После этого BMS «пересчитал» ёмкость на основе новых измерений и «догнал» её до более высокого значения.



2. **Ошибки измерения тока (самая частая причина скачков выше 100%)**

Если датчик тока (в чипе BMS) слегка смещён (например, показывает небольшой ток зарядки, когда его на самом деле нет), то при каждом цикле система накапливает «лишнюю» ёмкость в расчётах.

Через несколько циклов reported Full Charge Capacity может легко превысить design на 3–10% (а иногда и намного больше, если ошибка серьёзная).

Это классическая ситуация: в вашем случае скачок с ~37 мВт·ч → 40–41 → 43 мВт·ч за 2–3 недели идеально укладывается в такую картину.



3. **Производственные допуски и температура**

Design Capacity — это **номинальное среднее значение**, а реальные батареи с завода часто имеют +3–8% запаса (чтобы все экземпляры гарантированно дотягивали до заявленной цифры).

При благоприятных условиях (тёплая температура во время заряда, хорошая балансировка ячеек) система может «увидеть» эту дополнительную ёмкость и отобразить >100%.

После холодного хранения или старения показания падают, а после прогрева/циклов — снова растут.



4. **Обновление прошивки / Windows / драйверов ACPI**

В январе часто выходят крупные обновления Windows (Patch Tuesday), которые затрагивают управление питанием. После них многие пользователи наблюдают скачки ёмкости вверх (или вниз) на 5–15%.



### Почему это почти наверняка не реальное улучшение батареи

- Физическая химия Li-ion не позволяет ёмкости расти после 2+ лет использования — она только деградирует (пусть и очень медленно при хорошем уходе).

- Скачок на ~18% за 2–3 недели физически невозможен без замены или экстремальных условий (что вы исключаете).



### Что можно сделать

- **Сбросить/перекалибровать батарею вручную** (если не пробовали):

1. Зарядить до 100%.

2. Разрядить до выключения (0%).

3. Оставить выключенным на 3–5 часов.

4. Зарядить до 100% без прерываний.

Повторить 1–2 раза → часто reported capacity падает до более реалистичных 90–100%.

- Проверить в HWiNFO, AIDA64 или BatteryInfoView — там иногда показывают более точные сырые данные.

- Посмотреть количество циклов (cycle count) и дату производства батареи — если циклов мало, а дата свежая — возможно, это была «отложенная» новая батарея.

- Если после калибровки значение остаётся ~103–105% и батарея работает отлично — можно не беспокоиться. Это просто «оптимистичный» расчёт BMS, реальная ёмкость, скорее всего, близка к 95–102% от номинала.



В большинстве случаев через 1–3 месяца после такой перекалибровки показания стабилизируются на более скромном (но всё равно хорошем) уровне. Если автономность реально выросла — отлично, пользуйтесь на здоровье! 😊



Если поделитесь моделью ноутбука, текущим количеством циклов или свежим battery report — смогу сказать точнее.