Wirująświatła написав:Генераторы есть тихие. Они похожи на большой чемодан инверторный что ли. Реально тихие.
У меня и такой есть. Коннер-зонен. Как сказать тихий. Тихий по сравнению с рамными.Я его включал на открытой площадке новостройки, люди слышали в квартирах типа низкочастотную вибрацию,но там по согласованию с людьми было. Утомляет если рядом и долго.
Господар Вельзевула написав:Тихий по сравнению с рамными
Нужно РИТЭГ ставить И тепло и слегка электричество. Никакой трубы с дымом. Пожарно безопасен потому, что в нём ничего не горит. И шум от него нулевой потому, что не имеет движущихся частей. Запас топлива сразу на пару десятилетий и никаких заморочек с маслом и прочим. Хотя подозреваю, что по итогу всё равно дороже, чем дизельный.
Wirująświatła написав:не знаю как у кого у нас в жк за буржуйку соседи нос откусят. Бывает кто то припаркуется криво и уже накидываются в чате боевые псы.
А как они узнают, что есть буржуйка? Это ж не рамный генератор, который тарахтит на километр вокруг (кстати, если кто не знает, пока военное время, госограничения на шум в квартире сняты. Главное, чтобы он не на русском языке был). Да и аккуратно разводить дома печки не запрещено, хотя на туристких мультитопливных горелках и пишут "for outdoor use". Моя знакомая последние месяцы только на такой в квартире в многоэтажке и готовит.
Пока догадки. Труба будет вонять соседям сверху. Разве что последний этаж там вонять вроде некому. Параноики начнут вызывать пожарных и полицию. У нас полицию вызывают за цветы (розы) которые не нравятся жителям первых этажей. За буржуйку наверное спецназ позовут. Если находятся те кто по камерам выслеживает кто как мусор сортирует (не дай бог кинуть картон в стекло). Короче враг не пройдет. Его мгновенно захейтят активисты моего ЖК
эти активисты на самом деле святые люди. единственные, кто мешает превращению всего вокруг в обычный свинарник. буржуйка это не такая простая штука, как кажется. там куча нюансов— топливо, конструкция, дымоход, пожарная безопасность и так далее. то, что лепится в гаражах криворукими умельцами, я бы сильно не рассчитывал ставить в жилые помещения. за это набьют морду и правильно сделают тем более, не на последний этаж. это бред. знания о хорошем печном отоплении утрачены в могилах мастеров прошлых столетий
у нелегальных высоток войцеховского с твердотопливными котельными появились внезапные преимущества там может и свет не отключают, ибо по документам его и не подключали
smdtranz написав:эти активисты на самом деле святые люди. единственные, кто мешает превращению всего вокруг в обычный свинарник
Только всё ближе не такой уж однозначный выбор: в свинарнике, но жить или красивые дома, где только духи замёрзших святых витают. Кстати, по нормам мирного времени генератор даже снаружи, но рядом с жилым домом, уже не допустим. По ним даже припаркованный у дома легковой автомобиль нельзя значимое время держать с включённым двигателем. А генератор куда громче и выхлоп у него грязнее. Но как-то терпят нынешний массовый генераторный свинарник даже святые.
5 метров до фасада здания нужно выдержать. ИМХО-бред, но все же. Жители квартир теперь на растяжке- или прохладный чистый морг или теплый уютный свинарник.Опыт Еревана важен, но там низкоэтажная застройка.Тягать воду ведрами на 20 и фекалии вниз очень тяжело. Думаю война убьет все что выше 9 этажей.