Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима комика Артемия Останина, обвиняемого в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих: он пошутил про безногого человека в метро и Иисуса Христа.
Судья также назначила ему штраф в 300 тысяч рублей, сообщает корреспондент «Медиазоны» (в реестре «иноагентов»). ...... Дело Останина Сначала Останина обвинили по статье о возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Поводом для этого стало его выступление на шоу «Стендап за 60 секунд» на YouTube. Комик пошутил про то, как в метро на него наехал мужчина с инвалидностью, назвав его «скейтером без ног», который, вероятно, «подорвался на мине».
15 марта 2025 года на ролик, который позднее был удален, обратило внимание провластное движение «Зов народа». Оно обвинило комика в «глумлении над инвалидом, который, возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации», и потребовало его наказать.
Останин в разговоре со СМИ отрицал, что речь в его шутке шла об участнике войны в Украине. «Про СВО в шутке нет ни слова, и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров... На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом», — говорил он «Осторожно, новости»
Большая статья "Украинская баллистическая ракета: почему ее так трудно создать"https://www.bbc.com/russian/articles/czx3lyzx300o. Цитировать не буду, т.к. не знаю, что выбрать. Статья довольно информативная. Тут много раз поднимали вопрос о ракетах. Кому вопрос действительно интересен, а не просто захейтить руководство, рекомендую.
США и Россия договорились о восстановлении диалога на высоком уровне между командованиями своих вооруженных сил. Этот диалог был прерван незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину.