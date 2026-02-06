Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
и не только по бокам, а и внизу и где угодно. недаром трубы всех вытяжек и дымоходов нужно выносить выше верхней точки здания. иначе турбулентность от ветра занесет дым всем вообще
ну и топить ее надо почти круглосуточно, постепенно закидывая дрова. КПД буржуйки невысокий, хавает она все что горит тоннами. любителям натолкать полную топку дров и прикрыть поддувало, чтоб «медленно горело всю ночь», трубу засунут в причинное место соседи, ибо из-за неполного сгорания и пиролиза дерева дым на выходе будет очень едким
Повільно горіти то ще й більший ризик виділення чадного газу
в буржуйці - так. в сучасному герметичному каміні із футеруванням, зовнішньою подачею повітря та контролером горіння який міряє температури димових газів та регулює повітряну заслінку - ні СО (чадний газ) між іншим дуже класно горить із виділенням великої кількості тепла, і відсутністю диму (якщо температура 300+ і нема тління). тоді швидкість потоку газів невелика (бо подача повітря мінімальна), і сухі дрова починають горіти чистим синім та зеленим вогнем, а не червоно-оранжевим. це найефективніший режим горіння, перевірений особистою практикою і вимірюванням (швидкість нагрівання водяного теплоакумулятора). це і є нормальний піроліз, який часто путають із тлінням, який неефективний та шкідливий, бо всяке *г**** не встигає згоріти і вилітає з димом
trololo написав:в сучасному герметичному каміні із футеруванням, зовнішньою подачею повітря та контролером горіння який міряє температури димових газів та регулює повітряну заслінку - ні
Щось я підозрюю що ймовірність встановлення такої вундервафлі в квартирі близька до 0
Выше нуля Два условия должны быть 1) жить в доме где паровое отопление сделали только при Сталине(нас-гадить в какие годы), то есть в царском фонде 2) сделать там самому полный капремонт с восстановлением такого камина или грубы и не в закоулках кухни/дворничьей, а в центральной комнате(где проходит раритетный дымоход соответствующего сечения под метр квадратный) Конг думаю такое себе на Липках сделал и может уточнить, заодно и бюджет скажет. В обычной квартире наверно дешевле будет старый аккумулятор от Лифа с инвертором как то связать и от него запитывать обогреватели типа УФО или керамические настенные по всем комнатам, абы проводка позволила те киловатты закачать за 1-2-3 часа со светом, бо чую тот ремонт с камином выйдет по цене однухи на борщаге.
барабашов написав:В обычной квартире наверно дешевле будет старый аккумулятор от Лифа с инвертором как то связать и от него запитывать обогреватели типа УФО или керамические настенные по всем комнатам, абы проводка позволила те киловатты закачать за 1-2-3 часа со светом, бо чую тот ремонт с камином выйдет по цене однухи на борщаге.
Технически да, старый аккумулятор от Nissan Leaf (высоковольтная батарея, обычно 24–40 кВт·ч в зависимости от поколения) можно использовать с подходящим инвертором для питания обогревателей типа UFO (инфракрасных, мощностью 1,5–2,5 кВт). Это распространённая практика переиспользования EV-батарей для домашнего резервного питания или off-grid систем, включая отопление. Однако безопасность зависит от множества факторов — это не "просто подключить", и есть риски, если всё сделать неправильно.
### Возможность использования - **Как это работает**: Батарея Leaf выдаёт высокое напряжение (около 360–400 В DC), так что нужен совместимый DC-AC инвертор (гибридный или off-grid, с поддержкой высокого напряжения, например, 300–500 В). Можно подключить напрямую к батарее (с BMS для мониторинга) или использовать модули батареи в сборке. Обогреватель UFO подключается к выходу инвертора на 220 В. - **Время работы**: Зависит от ёмкости батареи и мощности обогревателя. Старая батарея Leaf (SOH 60–80%) может иметь 15–30 кВт·ч полезной энергии. Для UFO на 2 кВт (с учётом КПД инвертора ~90%) — около 6–12 часов непрерывной работы. Кратковременно можно снимать до 2–3 кВт, но постоянно лучше не больше 1 кВт, чтобы не перегружать. - **Примеры**: Люди используют такие батареи для питания печек, насосов отопления, холодильников и даже целых домов в blackout. Можно интегрировать с солнечными панелями для подзарядки.
### Безопасность и риски - **Не опасно, если правильно**: Риск пожара или взрыва минимален, если батарея в хорошем состоянии (без повреждений, с рабочим BMS для баланса ячеек и защиты от перезаряда/переразряда). Химия ранних Leaf (LiMn2O4) менее пожароопасна, чем у некоторых других EV. Рекомендуется использовать как цельный pack, а не разбирать на модули (это безопаснее). Добавьте предохранители, мониторинг температуры и напряжения. - **Опасности, если неправильно**: - **Пожар/взрыв**: Старая батарея может иметь деградированные ячейки — если одна выйдет из строя, может нагреться или загореться. Держите батарею в проветриваемом, негорючем помещении, подальше от жилья. - **Электрошок**: Высокое напряжение — смертельно опасно, если не изолировать правильно. - **Деградация**: В холоде (как в Украине зимой) батарея Leaf деградирует быстрее без подогрева, но самодельный подогрев рискован. - **Рекомендации**: Проверьте батарею на SOH (state of health) через OBD-сканер или специалиста. Используйте готовые решения (типа VIVNE) или обратитесь к профессионалам по EV-батареям.
Простой setup с целым паком батареи и солнечным инвертором Fronius: Финский энтузиаст Dala подключил батарею от 2017 Leaf напрямую к инвертору для мастерской, с фото подключений и схем. Работает plug-and-play с ESP32 для CAN-шины
сама идея бред, нафига там аккум? если свет дают то грей бочку с водой и все, вот тебе и батарея. хотя б не загорится нафиг ну и проводка не выдержит. энергии то больше не станет от этих манипуляций. отключать будут на неделю подряд да и всё)