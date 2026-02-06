RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:26

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

smdtranz написав:Faceless

и не только по бокам, а и внизу и где угодно. недаром трубы всех вытяжек и дымоходов нужно выносить выше верхней точки здания. иначе турбулентность от ветра занесет дым всем вообще

ну и топить ее надо почти круглосуточно, постепенно закидывая дрова. КПД буржуйки невысокий, хавает она все что горит тоннами.
любителям натолкать полную топку дров и прикрыть поддувало, чтоб «медленно горело всю ночь», трубу засунут в причинное место соседи, ибо из-за неполного сгорания и пиролиза дерева дым на выходе будет очень едким
Повільно горіти то ще й більший ризик виділення чадного газу
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:38

в буржуйці - так. в сучасному герметичному каміні із футеруванням, зовнішньою подачею повітря та контролером горіння який міряє температури димових газів та регулює повітряну заслінку - ні :) СО (чадний газ) між іншим дуже класно горить із виділенням великої кількості тепла, і відсутністю диму (якщо температура 300+ і нема тління). тоді швидкість потоку газів невелика (бо подача повітря мінімальна), і сухі дрова починають горіти чистим синім та зеленим вогнем, а не червоно-оранжевим. це найефективніший режим горіння, перевірений особистою практикою і вимірюванням (швидкість нагрівання водяного теплоакумулятора).
це і є нормальний піроліз, який часто путають із тлінням, який неефективний та шкідливий, бо всяке *г**** не встигає згоріти і вилітає з димом
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  trololo написав:в сучасному герметичному каміні із футеруванням, зовнішньою подачею повітря та контролером горіння який міряє температури димових газів та регулює повітряну заслінку - ні

Щось я підозрюю що ймовірність встановлення такої вундервафлі в квартирі близька до 0
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 13:04

За підтримки АТ «Укрзалізниця» Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia щодня гарячою їжею буде забезпечено до 5 000 людей.
Це не про звіти.
Це про реальну підтримку - тут і зараз.
⏰ Видача щоденно з 13:30 до 15:30 👇
📍 Дарницький район
• Харківське шосе, 156
• вул. Архітектора Вербицького, 9і
• вул. Сімферопольська, 7/2
• Залізничний вокзал Дарниця

📍 Дніпровський район
Опорні пункти: • вул. Алматинська, 113 (гімназія №11)
• вул. Хорольська, 19 (ліцей №42)
• просп. Миру, 11 (гімназія №146)
• вул. Каунаська, 2 (гімназія №66)
• вул. Гашека, 14 (гімназія №126)
Частково в житлових комплексах «Аляска»: • вул. Микільсько-Слобідська, 61
• вул. Будівельників, 10


Може кому буде в нагоді.
Выше нуля
Два условия должны быть
1) жить в доме где паровое отопление сделали только при Сталине(нас-гадить в какие годы), то есть в царском фонде
2) сделать там самому полный капремонт с восстановлением такого камина или грубы и не в закоулках кухни/дворничьей, а в центральной комнате(где проходит раритетный дымоход соответствующего сечения под метр квадратный)
Конг думаю такое себе на Липках сделал и может уточнить, заодно и бюджет скажет.
В обычной квартире наверно дешевле будет старый аккумулятор от Лифа с инвертором как то связать и от него запитывать обогреватели типа УФО или керамические настенные по всем комнатам, абы проводка позволила те киловатты закачать за 1-2-3 часа со светом, бо чую тот ремонт с камином выйдет по цене однухи на борщаге.
чим це від буржуйки відрізняється (крім ціни звісно)? один хрін треба димохід і думати про те, як не удушитись і не спалити квартиру
генерація

  Andrey2512 написав:Весело будет после договорнячка, это ж сколько хлама перекачает на ОЛХ?))) батареи, гены, старлинки ))) кто их станет покупать?

ага генерація е.е. за 2-3 тижня відновиться
  барабашов написав:В обычной квартире наверно дешевле будет старый аккумулятор от Лифа с инвертором как то связать и от него запитывать обогреватели типа УФО или керамические настенные по всем комнатам, абы проводка позволила те киловатты закачать за 1-2-3 часа со светом, бо чую тот ремонт с камином выйдет по цене однухи на борщаге.


Технически да, старый аккумулятор от Nissan Leaf (высоковольтная батарея, обычно 24–40 кВт·ч в зависимости от поколения) можно использовать с подходящим инвертором для питания обогревателей типа UFO (инфракрасных, мощностью 1,5–2,5 кВт). Это распространённая практика переиспользования EV-батарей для домашнего резервного питания или off-grid систем, включая отопление. Однако безопасность зависит от множества факторов — это не "просто подключить", и есть риски, если всё сделать неправильно.

### Возможность использования
- **Как это работает**: Батарея Leaf выдаёт высокое напряжение (около 360–400 В DC), так что нужен совместимый DC-AC инвертор (гибридный или off-grid, с поддержкой высокого напряжения, например, 300–500 В). Можно подключить напрямую к батарее (с BMS для мониторинга) или использовать модули батареи в сборке. Обогреватель UFO подключается к выходу инвертора на 220 В.
- **Время работы**: Зависит от ёмкости батареи и мощности обогревателя. Старая батарея Leaf (SOH 60–80%) может иметь 15–30 кВт·ч полезной энергии. Для UFO на 2 кВт (с учётом КПД инвертора ~90%) — около 6–12 часов непрерывной работы. Кратковременно можно снимать до 2–3 кВт, но постоянно лучше не больше 1 кВт, чтобы не перегружать.
- **Примеры**: Люди используют такие батареи для питания печек, насосов отопления, холодильников и даже целых домов в blackout. Можно интегрировать с солнечными панелями для подзарядки.

### Безопасность и риски
- **Не опасно, если правильно**: Риск пожара или взрыва минимален, если батарея в хорошем состоянии (без повреждений, с рабочим BMS для баланса ячеек и защиты от перезаряда/переразряда). Химия ранних Leaf (LiMn2O4) менее пожароопасна, чем у некоторых других EV. Рекомендуется использовать как цельный pack, а не разбирать на модули (это безопаснее). Добавьте предохранители, мониторинг температуры и напряжения.
- **Опасности, если неправильно**:
- **Пожар/взрыв**: Старая батарея может иметь деградированные ячейки — если одна выйдет из строя, может нагреться или загореться. Держите батарею в проветриваемом, негорючем помещении, подальше от жилья.
- **Электрошок**: Высокое напряжение — смертельно опасно, если не изолировать правильно.
- **Деградация**: В холоде (как в Украине зимой) батарея Leaf деградирует быстрее без подогрева, но самодельный подогрев рискован.
- **Рекомендации**: Проверьте батарею на SOH (state of health) через OBD-сканер или специалиста. Используйте готовые решения (типа VIVNE) или обратитесь к профессионалам по EV-батареям.

Простой setup с целым паком батареи и солнечным инвертором Fronius: Финский энтузиаст Dala подключил батарею от 2017 Leaf напрямую к инвертору для мастерской, с фото подключений и схем. Работает plug-and-play с ESP32 для CAN-шины

https://www.theautopian.com/using-an-ol ... oud-think/



Приятный бонус цена батареи с soh70% менее 1куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/niss ... YGSEc.html

пропана за отопительный сезон уйдет примерно на такую же сумму. Из расчёта 3л за 10 часов работы. Но там запах, спаленый кислород, со2. Соседи унюхав запах газа будут вызывать аварийку.

Открытый вопрос чем и когда заряжать ту батарею если э.э. подают 2 раза по 2-3 часа в сутки. Она не будет успевать заряжаться .

Зображення


еще есть вариант запитать квартиру от целого лифа. как бы дороже но летом можно использовать по прямому назначению
Питание дома от Leaf через 12V инвертор: Инвертор подключён к 12V батарее Leaf, фото установки под капотом. Для blackout, может питать обогреватель или fridge.
Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 06 лют, 2026 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

сама идея бред, нафига там аккум? если свет дают то грей бочку с водой и все, вот тебе и батарея. хотя б не загорится нафиг
ну и проводка не выдержит. энергии то больше не станет от этих манипуляций. отключать будут на неделю подряд да и всё)
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Ну ви таке бачили десь в продажі готове? Щось мені здається це тільки індивідуальниц проєкт, і ЦА не квартири
