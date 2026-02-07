|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 07 лют, 2026 19:46
Hotab написав:
9-10 кВт ввід зараз має навіть 1к квартира в новобудові
при условии что все одновременно не будут включать потребителей на такую мощность.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31491
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2536 раз.
- Подякували: 3518 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Суб 07 лют, 2026 19:55
Wirująświatła написав: Hotab написав:
9-10 кВт ввід зараз має навіть 1к квартира в новобудові
при условии что все одновременно не будут включать потребителей на такую мощность.
Так.
Існує якийсь там коефіцієнт одночасності. 0.2 чи що
Але я не сумніваюсь, що дядьки з рубільником давно вже зрозуміли, що коли середню споживання будинку наприклад N, то перші 2-3 години після подачі е/е (після довгої відсутності) там всі 3..4N йде споживання. І на це також вони розраховують. Якщо автомат (підстанція) будинку витримує така нахабство.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17766
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2565 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор