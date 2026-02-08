|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 08 лют, 2026 07:13
Wirująświatła ну там підняття в сумі на сотні тисяч, а зарплати собі на десяток. Все ж причина підняття мабуть зростання собівартості послуг.
Щодо емпатії, якось у нас трохи краще з цим. У нас як я згадував кілька вводів, то майже завжди є ті, у кого світло є. І люди пропонують у них заряджати свої гаджети, приготувати щось швидке з їжі. В душ ще не кличуть 😅
Особисто у мене з 10-кою (кВтгод) стало впевненіше набагато. По суті повністю автономна доба майже без обмежень себе. Лише бойлер і ТП в санвузлі чекає появи мережі, все решта працює як завжди.
Ліфти і вода є всюди.
Ясна справа що це поки власна котельня гріє . Якщо вона по якійсь причині потухне, буде виживання.
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 17770
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2565 раз.
