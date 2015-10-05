RSS
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 16:41

У мережі шириться критика через нібито зниження шлюбного віку в Україні до 14 років. У Верховній Раді відреагували на скандал і пояснили, як змінять проект нового Цивільного кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook.

Спікер парламенту поділився, що у мережі шириться критика "положення однієї зі статей проекту закону щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років".

Йдеться про проект нового Цивільного кодексу України, який найближчим часом можуть винести на розгляд ВРУ.

"Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу", - повідомив Стефанчук.

Він зауважив, що така норма "точно не має спонукального характеру" - "аби укладали шлюб з 14 років".

"Вона є захисною - щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень", - розповів політик.

Перше, за його словами, - це факт:

або народження дитини в особи, яка досягла 14 років;
або її вагітності.
Друге - наявність рішення суду.

"Саме це, на думку авторів проекту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням найкращих інтересів дитини: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сім'ї, а не залишитися без батька чи матері", - наголосив Стефанчук.

Він додав, що "юридичні аргументи тут - однозначні".

"Водночас робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення - за результатами дискусій - вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині", - повідомив очільник парламенту.

Підсумовуючи вищесказане він констатував: "цієї норми у проекті не буде".

"Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроекту у залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті. Дякую всім за небайдужість та дискусію", - підсумував посадовець.

природа предусмотрела возможность стать мамой в 14 остальное решение самой мамы. Афигеть как общество диктует как нужно будущей маме распоряжаться своей фертильностью. Я не то чтобы поддерживаю, это вообще личное дело каждого, запреты тут неуместны. Мамы в 14 всегда были и будут.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:19

косят под взрослых
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 07:28

Є підробіток для Флаймана . Хоч поїсть.

Зображення
Hotab
