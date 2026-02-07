|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 07 лют, 2026 19:46
Hotab написав:
9-10 кВт ввід зараз має навіть 1к квартира в новобудові
при условии что все одновременно не будут включать потребителей на такую мощность.
2
3
Додано: Суб 07 лют, 2026 19:55
Wirująświatła написав: Hotab написав:
9-10 кВт ввід зараз має навіть 1к квартира в новобудові
при условии что все одновременно не будут включать потребителей на такую мощность.
Так.
Існує якийсь там коефіцієнт одночасності. 0.2 чи що
Але я не сумніваюсь, що дядьки з рубільником давно вже зрозуміли, що коли середню споживання будинку наприклад N, то перші 2-3 години після подачі е/е (після довгої відсутності) там всі 3..4N йде споживання. І на це також вони розраховують. Якщо автомат (підстанція) будинку витримує така нахабство.
6
6
4
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:39
Господар Вельзевула написав:Не совсем понимаю, кто эти люди которые сейчас докупают мощности батарей.
Смысл? хоть пятерка то была у каждого кто инвертор ставил. Это с головой перекрывает свет, холодильник, интернет , всякую мелочь.
Отапливать электричеством с батарей-утопия, мало у кого есть такой ввод что бы быстро забивать много кВт. И инвертора у всех обычно слабенькие, 5-6 кВт пропустят макс,а ведь еще транзит на дом пропускать нужно в процессе заряда.
Отопление- это только газ и ТТ, никакая электрика не сможет обогревать помещение если не включена постоянно, постоянно- даже 2кВт (что вообще ничего не даст при расчета теплопотерь 100вт/м2)-это 18 кВт за 9 часов (стандарт отключения у нас)
Приготовление пищи вообще доступно (пока) с помощью баллона и печки.
Если вообще света не будет, какая разница потухнет он за 10 или за 20 часов?
Генератором все равно заряжать придется дольше при увеличении мощности , проще добивать одну батарею столько раз сколько нужно.
Елементарно, коли вимикають на добу то добу вистачить протриматися з приготуванням їжі і асім іншим, про опалення зазвичай мова не йде. Величезна різниця 10 годин чи 20.
4
9
3
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:44
Hotab написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
9-10 кВт ввід зараз має навіть 1к квартира в новобудові
при условии что все одновременно не будут включать потребителей на такую мощность.
Так.
Існує якийсь там коефіцієнт одночасності. 0.2 чи що
Але я не сумніваюсь, що дядьки з рубільником давно вже зрозуміли, що коли середню споживання будинку наприклад N, то перші 2-3 години після подачі е/е (після довгої відсутності) там всі 3..4N йде споживання. І на це також вони розраховують. Якщо автомат (підстанція) будинку витримує така нахабство.
Дядьки то все розуміють, але через таке навантаження просідає напруга і вирубується по кілька разів після ввімкнення, тому просять людей зубри налаштувати на відтермінування ввімкнення і захарчовувати не все одразу, а дати хоч 15 хв паузу
4
9
3
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:52
Господар Вельзевула написав:
Отопление- это только газ и ТТ, никакая электрика не сможет обогревать помещение
нет в новостроях высотках ни газа ни котлов тт. Хорошо если есть котельная, запитали ее геной и проблема решена. В киеве есть высотка на тт которую не подключают к коммуникациям. Если на э.э. условная тесла проезжает 300+ км что мешает этой же энергие отапливать комнату? Отец при жизни поставил в хрущ керамопанели одна 1200вт другая 600. Та что 600 да слабовата и в мороз не согреет а та что 1,2квт после того как нагреет саму себя нормально отапливает комнату 15м2. Это не советский колорифер который грел в основном сам себя. Здесь площадь на 1/3 стены нагрева рулит.
А 1,2 квт много инверторов потянет. Тем более что напряжение обсуждаемых батарей далеко не 12в.
Сейчас подумываю купить инвертор 48-110в для запитки ноутбука и зарядного самоката. Обогреватели на 110 тоже можно поискать (та и вообще на любое напряжение, даже на 50в)
Инвертору меньше работы, соответственно и потери тоже меньше.
2
3
Додано: Суб 07 лют, 2026 22:00
обратно форма калорифера почему-то влияет на его мощность)
ладно кондиционер, это схема кое как рабочая. но запускать от аккумулятора обогреватель?
таким макаром свет будет на 10 минут в сутки скоро.
1
Додано: Суб 07 лют, 2026 22:31
smdtranz написав:
обратно форма калорифера почему-то влияет на его мощность)
ладно кондиционер, это схема кое как рабочая. но запускать от аккумулятора обогреватель?
таким макаром свет будет на 10 минут в сутки скоро.
Хто мерзне - буде вмикати все що є , хоч і праску з феном, коли світло зʼявиться. І ніхто не змусить його думати про інших.
Нащастя у нас там щось наколдували з вводами (яких наче 6 в будинку ) і коли є світло хоч у частині квартир , то котельня через АВР теж живиться. Думаю це суттєво зменшує споживання е/е на всякі обігрівачі
6
6
4
Додано: Суб 07 лют, 2026 22:49
Wirująświatła написав:
нет в новостроях высотках ни газа ни котлов тт. Хорошо если есть котельная, запитали ее геной и проблема решена. В киеве есть высотка на тт которую не подключают к коммуникациям. Если на э.э. условная тесла проезжает 300+ км что мешает этой же энергие отапливать комнату? Отец при жизни поставил в хрущ керамопанели одна 1200вт другая 600. Та что 600 да слабовата и в мороз не согреет а та что 1,2квт после того как нагреет саму себя нормально отапливает комнату 15м2. Это не советский колорифер который грел в основном сам себя. Здесь площадь на 1/3 стены нагрева рулит.
А 1,2 квт много инверторов потянет. Тем более что напряжение обсуждаемых батарей далеко не 12в.
Сейчас подумываю купить инвертор 48-110в для запитки ноутбука и зарядного самоката. Обогреватели на 110 тоже можно поискать (та и вообще на любое напряжение, даже на 50в)
Инвертору меньше работы, соответственно и потери тоже меньше.
Пардон, я про площадь квадратов 200 как у меня и про дом. Квартиры меня интересовали лишь как инвестиция, но слава Богу- пронесло.
Наверное мизерные площади можно кондеем топить, у меня друг так 86м2 топит- у него Дейя 12 кВт- но это пока свет хоть чуть-чуть есть. Вы же понимаете что атаки не остановит ничто, и света может не быть вообще, а про следующую зиму вообще молчу.
Я бы вкладывался не в батареи, а дачу с печью и колодцем.
