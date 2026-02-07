при условии что все одновременно не будут включать потребителей на такую мощность.
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 07 лют, 2026 19:46
Додано: Суб 07 лют, 2026 19:55
Так.
Існує якийсь там коефіцієнт одночасності. 0.2 чи що
Але я не сумніваюсь, що дядьки з рубільником давно вже зрозуміли, що коли середню споживання будинку наприклад N, то перші 2-3 години після подачі е/е (після довгої відсутності) там всі 3..4N йде споживання. І на це також вони розраховують. Якщо автомат (підстанція) будинку витримує така нахабство.
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:39
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Елементарно, коли вимикають на добу то добу вистачить протриматися з приготуванням їжі і асім іншим, про опалення зазвичай мова не йде. Величезна різниця 10 годин чи 20.
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:44
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Дядьки то все розуміють, але через таке навантаження просідає напруга і вирубується по кілька разів після ввімкнення, тому просять людей зубри налаштувати на відтермінування ввімкнення і захарчовувати не все одразу, а дати хоч 15 хв паузу
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:52
нет в новостроях высотках ни газа ни котлов тт. Хорошо если есть котельная, запитали ее геной и проблема решена. В киеве есть высотка на тт которую не подключают к коммуникациям. Если на э.э. условная тесла проезжает 300+ км что мешает этой же энергие отапливать комнату? Отец при жизни поставил в хрущ керамопанели одна 1200вт другая 600. Та что 600 да слабовата и в мороз не согреет а та что 1,2квт после того как нагреет саму себя нормально отапливает комнату 15м2. Это не советский колорифер который грел в основном сам себя. Здесь площадь на 1/3 стены нагрева рулит.
А 1,2 квт много инверторов потянет. Тем более что напряжение обсуждаемых батарей далеко не 12в.
Сейчас подумываю купить инвертор 48-110в для запитки ноутбука и зарядного самоката. Обогреватели на 110 тоже можно поискать (та и вообще на любое напряжение, даже на 50в)
Инвертору меньше работы, соответственно и потери тоже меньше.
Додано: Суб 07 лют, 2026 22:00
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
обратно форма калорифера почему-то влияет на его мощность)
ладно кондиционер, это схема кое как рабочая. но запускать от аккумулятора обогреватель?
таким макаром свет будет на 10 минут в сутки скоро.
Додано: Суб 07 лют, 2026 22:31
Хто мерзне - буде вмикати все що є , хоч і праску з феном, коли світло зʼявиться. І ніхто не змусить його думати про інших.
Нащастя у нас там щось наколдували з вводами (яких наче 6 в будинку ) і коли є світло хоч у частині квартир , то котельня через АВР теж живиться. Думаю це суттєво зменшує споживання е/е на всякі обігрівачі
Додано: Суб 07 лют, 2026 22:49
Пардон, я про площадь квадратов 200 как у меня и про дом. Квартиры меня интересовали лишь как инвестиция, но слава Богу- пронесло.
Наверное мизерные площади можно кондеем топить, у меня друг так 86м2 топит- у него Дейя 12 кВт- но это пока свет хоть чуть-чуть есть. Вы же понимаете что атаки не остановит ничто, и света может не быть вообще, а про следующую зиму вообще молчу.
Я бы вкладывался не в батареи, а дачу с печью и колодцем.
Додано: Суб 07 лют, 2026 23:28
курси лічностного росту
можна вчити/навчати курси лічностного росту
Додано: Нед 08 лют, 2026 00:31
пределов во что вкладываться не существует. Какое снабжение продуктами на дачах? Что там с экстренной медициной? С безопасностью? С СТО? Сколько км до ближайшей АЗС?
В обмен на кое какие (небольшие) плюшки вы получаете чемодан других проблем. Если это именно дача, а не дом в городе/пригороде.
Сегодня заряжал акумы в пункте незламности. Если докупить ещё 2 комплекта (150уе) тогда сутки прохожу норм (без подачи э.э. вообще) дею туда не затащить, да и вряд ли их переноски выдержат её 10квт. Поэтому в маленьких батареях есть свой вайб. Они незаметные, лежат в сумке вместе с зарядным, например на полу, внимание не привлекают (столы заняты ноутами и телефонами)
напомню у меня газ.котел основной потребитель. Акумы оставляю там, через 3 часа забираю, взамен оставляю другие . Можно канеш и там посидеть, с народом пообщаться. Люди сидят. Кому нефиг делать. Женщины 50+ в основном. Но это все мелочи.
Самое страшное когда нечего жрать. Дневники блокадного ленинграда есть в сети. Конечно заблокировать целую страну на грани фантастики, но гиперинфляцию раскрутить нашим гениям вполне по зубам. А от гипер до пустых полок один шаг. Никому не интересно продавать то что завтра будет дороже. Думаю 90е помните. Кооперативные магазины, комиссионки где продавали ЕДУ ( консервы, алкоголь, жвачку). В киосках вода/мороженное начали продавать замороженные ножки Буша. Помню купил а как размораживать не знаю, так и жарил, точнее тушил.
Из смешного руководство нашего осбб с января подняло взносы и как следствие себе зарплаты (на 70%), Идея купить один на ЖК генератор для зарядки гаджетов и экофлоу в голову им не пришла. Считалось что общая беда делает людей добрее и гуманнее. Х.там. деградация общечеловеческих ценностей в полный рост. Насрать чем вы там заряжаете свои гаджеты, главное поднимите нам зарплаты скорее. Как раз на генератор хватило бы. Теперь наверное будем отдельно скидывается и нанимать ещё персонал кто бы его заправлял и обслуживал.
