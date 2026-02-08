Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Wirująświatła ну там підняття в сумі на десятки тисяч, а зарплати собі на тищу-другу, мабуть . Все ж причина підняття мабуть зростання собівартості послуг. Щодо емпатії, якось у нас трохи краще з цим. У нас як я згадував кілька вводів, то майже завжди є ті, у кого світло є. І люди пропонують у них заряджати свої гаджети, приготувати щось швидке з їжі. В душ ще не кличуть 😅 Особисто у мене з 10-кою (кВтгод) стало впевненіше набагато. По суті повністю автономна доба майже без обмежень себе. Лише бойлер і ТП в санвузлі чекає появи мережі, все решта працює як завжди. Ліфти і вода є всюди. Ясна справа що це поки власна котельня гріє . Якщо вона по якійсь причині потухне, буде виживання. Але це питання вже також майже вирішено: на генератор судного дня майже таки зібрали 250+ тисяч грн . Проте на мою думку вже краще його не купляти зараз «за скільки пропонують», а почекати припинення ажіотажу через кілька місяців, коли стане повністю тепло.
Теорія Франта, що рулить ламповий хрущ, розлітається на щепки. Рулить твій газовий котел. А на другому місці будинкова власна газова котельня на 700+ квартир.
Жаль Стасюк не прибіжить порадіти за мене. Обіцяв приходити раз на тиждень тролити, а тут так невдобно вийшло
Важчого графіку ще не було. Побачимо чи буде так на практиці:
сутки без э.э. можно пройти относительно дёшево. А 2-3 суток? Вся твоя схема рассчитана на 20-30 часов автономности, потом карета превращается в тыкву. Понятно что блекаутов по 30+ часов пока ещё не было, как раз самое время подумать что делать когда такие появятся.
я написал а потом подумал а может оно и к лучшему что нет своего генератора, потом начнутся неконтролируемые доплаты на бенз при этом очередь из 100 квартир со своими удлинителями и 2-3 сотней гаджетов. Я бы в этой толпе не толпился поэтому с меня получается взнос был бы впустую. А организовать цивилизованно очередь у каждого квартиры например 2 часа ОСББ не по зубам. Хотя это могут делать онлайн скрипты без вложений. По любому найдется дурак который все поламает.
Десь стільки і готовий сидіти чекати відновлення хоч на 2-3 години. Якщо більше - на запасний . Бак бензину має бути повний завжди. Не менше 3/4. А так то я на радість Фокса зі Стасюком вже на березі індійського океану (в акурат напроти Мадагаскару) . І хоч той тормоз при*** гигикає «Зімбабве» , «спідозні шмари» , але світло тут зникає на 1-2 хвилини на добу , а в супермаркетах вибір як в Україні , і по цінам інколи дешевше. Так у кого «Зімбабве»? 😅
Загалом у світі багато цікавих країн з «нецікавими» назвами . І в порівнянні з нинішньою Україною вони вже привабливіші для життя. Вічне тепло , океанічні піщані пляжі, недорогі продукти і напої , і є основні сервіси. Крім Мапуто (де я зараз) ще пролітав і ночував в готелі в Дар ес Салаам в Танзанії. Теж цілком пристойне для життя місто.
Господар Вельзевула написав:Пардон, я про площадь квадратов 200 как у меня и про дом. Квартиры меня интересовали лишь как инвестиция, но слава Богу- пронесло.
Я вибачаюсь, а навіщо отоплювати весь будинок? От в Закарпатті існує древня традиція: побудувати хату більшу, ніж в сусіда (хоча б на 300-400 м^2), а взимку жити в нярошці (гібрид кухні і спальні: окреме приміщення на 12-15 м^2 , де є диван, плита та холодильник)
В кожного свої потреби. До цієї зими мені хватало портативки на 0.7 кВт*год. для компа та освітлення. Тепер докупив ще на 2, іноді вмикаю холодильник і мікрохвильовку.
это для темы про эмиграцию. Обычно за плюшками в виде климата и дешёвых продуктов скрываются скелеты связанные с менталитетом, языковым барьером, доступностью медицины и социализацией. Не везде приветливое отношение к чужакам. Там где развит туризм на чужака смотрят как на банкомат.
Когда то давно отдыхал с одним британцем в Скадовске. Украинским он не владел общались на английском. Спрашиваю почему не Хорватия, экзотические страны или юг Франции. Ответ поразил. Говорит везде где он был на туриста смотрят как на кошелек, со всеми вытекающими. Короче везде плати. Говорит в Украине такого нет. Заплатил за отель с завтраками и больше никаких счетов. Ну и дешево в ресторане. Официанты и таксисты не наёпывают жёстко. Как наепали Даню а Дубае удвоив счёт.
Про ограничения подхватил мой друг детства воспаление лёгких в Испании. Температура под 40. Страховка это не покрывает. Прием у врача 400 евро. Медикаменты на 200 евро. Доставка еды в номер ещё 500 евро (не бегать же с температурой по макетам). Короче минут 1к евро. И то дёшево отделался. В случае осложнений госпитализации было бы х5. И языковой барьер. Испанцы не владеют английским. Общались через переводчик в телефоне, который ко всему переводит крайне неточно. Возможно сейчас иишка бы лучше перевела.
Все абсолютна правда. На чужині важко, майже завжди. І їхати туди треба лише якщо не можеш не їхати. У нас ще є надія.
trololo написав:в сучасному герметичному каміні із футеруванням, зовнішньою подачею повітря та контролером горіння який міряє температури димових газів та регулює повітряну заслінку - ні
Щось я підозрюю що ймовірність встановлення такої вундервафлі в квартирі близька до 0
Выше нуля Два условия должны быть 1) жить в доме где паровое отопление сделали только при Сталине(нас-гадить в какие годы), то есть в царском фонде 2) сделать там самому полный капремонт с восстановлением такого камина или грубы и не в закоулках кухни/дворничьей, а в центральной комнате(где проходит раритетный дымоход соответствующего сечения под метр квадратный) Конг думаю такое себе на Липках сделал и может уточнить, заодно и бюджет скажет. В обычной квартире наверно дешевле будет старый аккумулятор от Лифа с инвертором как то связать и от него запитывать обогреватели типа УФО или керамические настенные по всем комнатам, абы проводка позволила те киловатты закачать за 1-2-3 часа со светом, бо чую тот ремонт с камином выйдет по цене однухи на борщаге.
дешевле и эффективнее потратить бабло на постройку нового дома с учётом нынешних реалий . дома с разными грубами отапливались дровами и углём
грелся как то у такой, круглой формы, и подкидывал дрова от разбираемой конюшни построенной немцами колонизаторами