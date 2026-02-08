Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь
Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона»
И имея лишних тысяч 200-…. отсюда лучше валить а не приспосабливаться жить в условиях камчатской тайги
Додано: Нед 08 лют, 2026 12:38
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Нед 08 лют, 2026 12:44
