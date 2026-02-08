RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 12:38

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь
Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона»
И имея лишних тысяч 200-…. отсюда лучше валить а не приспосабливаться жить в условиях камчатской тайги
барабашов
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 12:44

  барабашов написав:Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь
Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона»
И имея лишних тысяч 200-…. отсюда лучше валить а не приспосабливаться жить в условиях камчатской тайги

вы слепили два ответа в один :(
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 13:27

  барабашов написав:Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь
Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона»
И имея лишних тысяч 200-…. отсюда лучше валить а не приспосабливаться жить в условиях камчатской тайги

200хз мб а со 100куе точняк валить особо некуда. В испанские кипрские или словацкие деревни? Сначала надо там пожить хотя бы 5 лет для такого решения.

Отопительный сезон длится всего 5 месяцев, это время можно в каких то сёлах Закарпатья пожить. Если местные не сдадут в гестапо. Истории тех кто свалил не впечатляют (а это почти все друзья детства). Я такой судьбы как у них не хочу. Один 30 лет платит ипотеку, авто, трусы - все в кредите. У других тоже траблы с жильем, комуналкой, работой и местными аборигенами.
Wirująświatła
2
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:57

Wirująświatła



видео, как и весь канал, прекрасны. в комплекте перспективы, рассуждения на тему демографии и конечно же красивые пейзажи Деснянской возвышенности
smdtranz
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 17:00

smdtranz пасип гляну конечно. Родина хотаба как ни как
Wirująświatła
2
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 17:01

Скутер на литий титанатном аккумуляторе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/elek ... Sig2v.html

Когда нибудь дойдут руки и я переделаю лучший свой самокат на эту технологию
Wirująświatła
2
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 17:13

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь
Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона»
И имея лишних тысяч 200-…. отсюда лучше валить а не приспосабливаться жить в условиях камчатской тайги

200хз мб а со 100куе точняк валить особо некуда. В испанские кипрские или словацкие деревни? Сначала надо там пожить хотя бы 5 лет для такого решения.

Отопительный сезон длится всего 5 месяцев, это время можно в каких то сёлах Закарпатья пожить. Если местные не сдадут в гестапо. Истории тех кто свалил не впечатляют (а это почти все друзья детства). Я такой судьбы как у них не хочу. Один 30 лет платит ипотеку, авто, трусы - все в кредите. У других тоже траблы с жильем, комуналкой, работой и местными аборигенами.


приятель купував в кредит третій будинок к кредит за 600к у 2010р(200к сплата відсотків), сьогодні ціна на будинок від 2млн дол
400кв.м. будинок і 40 соток землі, локація-Каліфорнія, Сан Діего
свій басейн і тенісний корт на 10-12 будинків, тренажерами не здивуєш (у мене майже в кожному 3му дворі)
сьогодні з 200к дол (якщо людині 50+) вистачить орендувати на 20 років (може навіть на 15), не маю на увазі якесь захолустя
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 17:24

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Hotab написав:тепле простирадло зі споживанням 60втгод/год . Але на всю ніч це ж треба 600!

минулу зиму користувався тимчасово, інколи навіть всю ніч
зараз тільки на годину для прогріву після вулиці (коли було -20с), щось якесь не гарне відчуття від 50герц по ниркам (мій лікар не рекомендує взагалі)

стосовно батарей (додаткових чи основних): чи буде електрика взагалі для зарядки, бо останні дні 5 годин на добу-трошки замало, а при 9-10 годин додаткові батареї дозволять у відносному комфорті прожити зиму
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 17:36

  Wirująświatła написав:smdtranz пасип гляну конечно. Родина хотаба как ни как

Я так думаю там про Батурин (я там звісно був пару разів на екскурсії, але це далекувато від моєї батьківщини) . Гарні місця, краще зʼїзди по теплу і зелені глянь на власні очі.
Hotab
