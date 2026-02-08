Додано: Нед 08 лют, 2026 18:54

Wirująświatła написав: барабашов написав: Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь

Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона»

200хз мб а со 100куе точняк валить особо некуда. В испанские кипрские или словацкие деревни? Сначала надо там пожить хотя бы 5 лет для такого решения.



200хз мб а со 100куе точняк валить особо некуда. В испанские кипрские или словацкие деревни? Сначала надо там пожить хотя бы 5 лет для такого решения.

Отопительный сезон длится всего 5 месяцев, это время можно в каких то сёлах Закарпатья пожить. Если местные не сдадут в гестапо. Истории тех кто свалил не впечатляют (а это почти все друзья детства). Я такой судьбы как у них не хочу. Один 30 лет платит ипотеку, авто, трусы - все в кредите. У других тоже траблы с жильем, комуналкой, работой и местными аборигенами.

Пожалуй наиболее адекватное отношение к ситуации. Я-то не против того, что кто-то докупает себе батареи, но на истинный смысл вопрос я таки вывел людей- предел, после которого они думают про "свалить".Главное- это работа или бизнес. Если мало-мальски чахнет, то перекрыться можно всегда, хоть дровами и генератором, а вот жить тут без дохода печально чисто психологически.По поводу сумм. Нахожу в Тредсе мнения, что "нужно иметь запас денег на полгода" или там- 30 кУе..Типа для уверенности в будущем. Жизнь иронична, и с ростом возможностей растут как запросы так и границы уверенности.Ни 100 ни 200 тык ничего не дадут, так как базовый минимум- свое жилье (в собственности) и минимум на 15 лет , лучше на 25- сумма на скромную жизнь, ну пусть по штуке уе чисто на хлебчик. Тогда можно не парится за язык или за работу. Это выводит нас на цифру от 600 уе и выше,миллион нормально.Короче, если кто еще будет спрашивать что я тут делаю-ответ, бидный я, ляма нет- приходится терпеть