Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь
Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона»
И имея лишних тысяч 200-…. отсюда лучше валить а не приспосабливаться жить в условиях камчатской тайги
200хз мб а со 100куе точняк валить особо некуда. В испанские кипрские или словацкие деревни? Сначала надо там пожить хотя бы 5 лет для такого решения.
Отопительный сезон длится всего 5 месяцев, это время можно в каких то сёлах Закарпатья пожить. Если местные не сдадут в гестапо. Истории тех кто свалил не впечатляют (а это почти все друзья детства). Я такой судьбы как у них не хочу. Один 30 лет платит ипотеку, авто, трусы - все в кредите. У других тоже траблы с жильем, комуналкой, работой и местными аборигенами.
Wirująświatła
видео, как и весь канал, прекрасны. в комплекте перспективы, рассуждения на тему демографии и конечно же красивые пейзажи Деснянской возвышенности
Скутер на литий титанатном аккумуляторе
Когда нибудь дойдут руки и я переделаю лучший свой самокат на эту технологию
приятель купував в кредит третій будинок к кредит за 600к у 2010р(200к сплата відсотків), сьогодні ціна на будинок від 2млн дол
400кв.м. будинок і 40 соток землі, локація-Каліфорнія, Сан Діего
свій басейн і тенісний корт на 10-12 будинків, тренажерами не здивуєш (у мене майже в кожному 3му дворі)
сьогодні з 200к дол (якщо людині 50+) вистачить орендувати на 20 років (може навіть на 15), не маю на увазі якесь захолустя
минулу зиму користувався тимчасово, інколи навіть всю ніч
зараз тільки на годину для прогріву після вулиці (коли було -20с), щось якесь не гарне відчуття від 50герц по ниркам (мій лікар не рекомендує взагалі)
стосовно батарей (додаткових чи основних): чи буде електрика взагалі для зарядки, бо останні дні 5 годин на добу-трошки замало, а при 9-10 годин додаткові батареї дозволять у відносному комфорті прожити зиму
Пожалуй наиболее адекватное отношение к ситуации. Я-то не против того, что кто-то докупает себе батареи, но на истинный смысл вопрос я таки вывел людей- предел, после которого они думают про "свалить".
Главное- это работа или бизнес. Если мало-мальски чахнет, то перекрыться можно всегда, хоть дровами и генератором, а вот жить тут без дохода печально чисто психологически.
По поводу сумм. Нахожу в Тредсе мнения, что "нужно иметь запас денег на полгода" или там- 30 кУе..Типа для уверенности в будущем. Жизнь иронична, и с ростом возможностей растут как запросы так и границы уверенности.
Ни 100 ни 200 тык ничего не дадут, так как базовый минимум- свое жилье (в собственности) и минимум на 15 лет , лучше на 25- сумма на скромную жизнь, ну пусть по штуке уе чисто на хлебчик. Тогда можно не парится за язык или за работу. Это выводит нас на цифру от 600 уе и выше,миллион нормально.
Короче, если кто еще будет спрашивать что я тут делаю-ответ, бидный я, ляма нет- приходится терпеть
