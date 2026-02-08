Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Нед 08 лют, 2026 19:08 Господар Вельзевула написав: Жизнь иронична, и с ростом возможностей растут как запросы так и границы уверенности. эти все расчёты до ... У мамы бывшей гос.служащей была высокая пенсия. Что сулило ей безбедную старость. Но умерла не то от ковида, не то от прививки от ковида. После у отца нашли онкологию, лечение = 1к грн в день (при его пенсии в 3,6к). Мамы уже нет, лечение оплачиваю я и в этот момент широкомасштабная. Русня в Буче, Ирпень под прямыми обстрелами. Всех моих арендаторов как ветром сдуло. Вот как что то планировать? Господар Вельзевула написав: Короче, если кто еще будет спрашивать что я тут делаю-ответ, бидный я, ляма нет- приходится терпеть в общении с вами признаю что я голодранец. Только сегодня после 3/21 решил докупить на 150уе акумов для котла чтобы на 30 часов хотя бы хватало. Вложиться один раз в батарею 5квт не мой вариант, возможно при блекаутах 48+ ее придётся тягать в пункт незламности. Сомневаюсь что их генератор этому обрадуется. Wirująświatła Повідомлень: 31509 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2537 раз. Подякували: 3518 раз.

Додано: Нед 08 лют, 2026 19:25 Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав: Жизнь иронична, и с ростом возможностей растут как запросы так и границы уверенности. эти все расчёты до ... У мамы бывшей гос.служащей была высокая пенсия. Что сулило ей безбедную старость. Но умерла не то от ковида, не то от прививки от ковида. После у отца нашли онкологию, лечение = 1к грн в день (при его пенсии в 3,6к). Мамы уже нет, лечение оплачиваю я и в этот момент широкомасштабная. Русня в Буче, Ирпень под прямыми обстрелами. Всех моих арендаторов как ветром сдуло. Вот как что то планировать? Господар Вельзевула написав: Короче, если кто еще будет спрашивать что я тут делаю-ответ, бидный я, ляма нет- приходится терпеть в общении с вами признаю что я голодранец. Только сегодня после 3/19 решил докупить на 150уе акумов для котла чтобы на 30 часов хотя бы хватало по отоплению такая хрень, не получится включать на пару часов и выключать для экономии заряда. Квартира остывает до +16 за 2 часа. Прогревается до +20 - 4 часа. При прогреве расход газа как не в себя. Короче отопление должно работать 24/7. Кстати живу один на целый этаж. Получается отапливаю и квартиры соседей. Выехало реально много. До половины ЖК.



по отоплению такая хрень, не получится включать на пару часов и выключать для экономии заряда. Квартира остывает до +16 за 2 часа. Прогревается до +20 - 4 часа. При прогреве расход газа как не в себя. Короче отопление должно работать 24/7. Кстати живу один на целый этаж. Получается отапливаю и квартиры соседей. Выехало реально много. До половины ЖК. Да все мы тут голодранцы, у одного Бетона лям вроде есть, он говорил



Да все мы тут голодранцы, у одного Бетона лям вроде есть, он говорил

Безусловно, могут быть форсмажоры, но я просто взял базовый набор потребности. Смерть в данном раскладе благо, так как снижает уровень необходимых средств, а вот болезнь-напротив, повышает расходы и платить придется из-за страха смерти..

Примите соболезнования по родителям. Сам похоронил за полгода до полномасштабки-отца, за неделю-мать. Господь их вовремя убрал, хоть под ракетами не жили и за меня не переживали. Господь- это собирательное именование либо судьбы либо демиурга, хз, я агностик.

Да все мы тут голодранцы, у одного Бетона лям вроде есть, он говорил Безусловно, могут быть форсмажоры, но я просто взял базовый набор потребности. Смерть в данном раскладе благо, так как снижает уровень необходимых средств, а вот болезнь-напротив, повышает расходы и платить придется из-за страха смерти.. Примите соболезнования по родителям. Сам похоронил за полгода до полномасштабки-отца, за неделю-мать. Господь их вовремя убрал, хоть под ракетами не жили и за меня не переживали. Господь- это собирательное именование либо судьбы либо демиурга, хз, я агностик. Выехало из-за отключений света и отопления, с января? Господар Вельзевула Повідомлень: 1283 З нами з: 11.09.24 Подякував: 9 раз. Подякували: 67 раз.

Додано: Нед 08 лют, 2026 19:29 Господар Вельзевула написав: Выехало из-за отключений света и отопления, с января? сложно сказать, вижу по чистому парадному что живу я сам. С соседями не общаюсь, не было повода. А без повода не умею и не люблю. Wirująświatła Повідомлень: 31509 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2537 раз. Подякували: 3518 раз.



детектед странная адаптивность. 15 часов блекаута переношу вообще нормик. почти не замечаю. А 21ч всё, перебор. Приходится на оставшиеся 3 часа планировать слишком много действий. Хотя до 2014 увлекался палаточным туризмом, там неделя две вообще без э.э. (авто аккумулятор не в счёт). Не было интернет зависимости. Интернетом пользовался мало и в основном по работе. Соц.сетей не заводил и до 2016 ни на одном форуме не сидел. Wirująświatła Повідомлень: 31509 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2537 раз. Подякували: 3518 раз.

