Господар Вельзевула написав: Вы можете все-таки поставить инвертор и батарею

от меня в 400м пункт незламности круглосуточный. Там можно оставлять батарею на ночь или на целый день (с зарядным). Таким образом критично их вес и размер. Поэтому мне лучше 5 маленьких (1квт) lifepo4 чем одна большая. Маленькую принес незаметно, и никто не скажет что она много энергии тянет, по размеру она в 3р меньше экофлоу.Кроме того у меня есть ещё квартиры, маленькие легче между ними перемещать.Генератор это прямо под окнами соседей (50см) или на газоне или на парковке . В теории Гену можно запустить чуть дальше от дома, тут в 30 метрах есть скверик с альтанкой и скамейками. С целью подзарядки акумов, но это надо рядом с ними находиться, слишком жирный комплект по деньгам, чтобы без присмотра оставлять.17кг ещё норм, у меня самокат 19,5 весит. Сдерживает то что гена нужен только зимой. Летом без котла мне моих акумов на 5 дней хватит. В 2022 я обновил всю технику (телефоны, планшеты, ноутбук) их акумы ещё пока норм держат.