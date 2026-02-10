Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
flyman написав:поки що для ноута та роутера вистачає куплених два роки тому 2 х 9А*г 12В в режимі 3 год є е.е. 6 год. нема; а для 2 год є е.е
Как узнать, сколько ватт тянет ноутбук Определить потребление электроэнергии можно несколькими способами. Самый простой — это посмотреть на блок питания. На нем должна быть наклейка с данными. Если на наклейке указано 19 В и 3,42 A, то мощность ноутбука составляет 19 * 3,42 ≈ 65 Вт.
Ну ок на 3 часа ноута хватит. А если 21ч нет э.э. как на прошлой неделе? Каким током ты заряжаешь свой 2 х 9А*г 12В? У меня lifepo4 такой же ёмкости током 10А заряжаются 1 час. То есть чтобы зарядить 2 шт за 1 час ставлю каждый на отдельную 10А заарядку. уточни у тебя lifepo4 или свинцовые? Если свинцовые их ток зарядки 0,1с то есть 2А если параллельно или 1А если последовательно. И за 3 часа они зарядится на 30% что делает твою схему полностью нерабочей.
Схема робоча. Заряд 2A 12В. Розряд в залежності від того, наскільки заряджено батарею ноутбука, якщо 100%, то 0.5А, якщо 50% то 1А, якщо 10% то 1.5А. То що заражаєцця за 2 год, розряжається теж за дві години, плюс паузи на каву/чай, плюс початковий заряд ноутбука.
flyman написав:приходилось ще вночі в ті 2 год, коли була е.е вставати та вмикати/вимикату підзарядку
Та купіть собі розумну wifi розетку з Алі за 150 грн, ваш бюджет сильно не постраждає (на пару морквинок і яблук менше з'їсте, не схуднете). Тільки не зрозумів навіщо вставати щось вмикати, якщо при подачі е/е зарядка сама має вмикатися.
при відсутності е.е. не буде споживати саме зарядне від АКБ
smdtranz написав:если зарядка какая-то слишком умная, а не обычный источник питания (стабилизатор тока), то может конечно не работать. тут индивидуально
Если это именно зарядка для свинцовых аккумов, то это не просто источник тока с постоянным напряжением, а хитрая система трёхстадийной зарядки по Вудбриджу. Вот тут вижу слова, что в ней первичные пузырьки - это замер напряжения аккума (не в явном виде, конечно). С диодом боюсь, что такой замер ноль покажет. Но могу ошибаться.
напряжением 12в зарядить 12вольтовый акб невозможно. неужели ты думаешь что все вокруг такие тупые?
предполагаю, что вы имеете в виду 12-вольтовый аккумулятор, напряжение источника питания должно быть выше номинального напряжения аккумулятора. Вот почему зарядка ровно 12 В не работает или работает крайне неэффективно:
### Основная причина: Электрохимия и закон Ома - **Номинальное напряжение аккумулятора**: Для типичного свинцово-кислотного аккумулятора (например, автомобильного) номинальное напряжение 12 В — это напряжение в разряженном или частично заряженном состоянии. Когда аккумулятор полностью заряжен, его напряжение на клеммах может быть около 12,6–12,8 В (в состоянии покоя). - **Зарядка требует "перепада" напряжения**: Чтобы ток потёк от зарядного устройства в аккумулятор, напряжение зарядки должно превышать напряжение аккумулятора. Это следует из закона Ома: ток (I) = (напряжение источника - напряжение аккумулятора) / сопротивление.
Если напряжение источника равно напряжению аккумулятора (или ниже), ток будет нулевым или очень малым — зарядка не произойдёт.
- Пример: Если аккумулятор имеет 12 В, а зарядка тоже 12 В, перепад = 0 В → ток = 0 А. - **Внутреннее сопротивление и потери**: Аккумулятор имеет внутреннее сопротивление (обычно 0,01–0,1 Ом для автомобильных). Даже если напряжение зарядки чуть выше, ток будет ограничен. Для эффективной зарядки нужно 13,5–14,4 В (для свинцово-кислотных) или больше, в зависимости от типа (Li-ion, NiMH и т.д.).
### Практические аспекты - **Типичные требования для зарядки**: - Свинцово-кислотный (авто): 13,8–14,4 В для стандартной зарядки. - Литий-ионный (12 В эквивалент): Около 14,6 В (3S конфигурация). - Если использовать ровно 12 В, аккумулятор может даже разряжаться через зарядное устройство, если оно не идеально стабилизировано. - **Риски**: Принудительная зарядка низким напряжением приведёт к очень медленной (или нулевой) зарядке, перегреву или сульфатации пластин (для свинцовых аккумуляторов), что сократит срок службы. - **Исключения**: Некоторые аккумуляторы (например, в системах с диодами или регуляторами) могут подзаряжаться близким напряжением, но это не полноценная зарядка, а поддержка.
Если вы имеете в виду конкретный тип аккумулятора или ситуацию (например, автомобильный, для UPS или другой), уточните — могу дать более детальный расчёт или схему.
тут могут быть проблемы только в том случае, если какая-то очень хитрая зарядка сама определяет, аккум например на 12 или 24 вольта к ней подключен по напряжению на аккуме, и соотв. выбирает режим работы такой, чтоб заряжался любой аккум. обычная зарядка, которая ориентируется на напряжение на собственном выходе и ток, про диод не узнает.
в приведенной вами схеме как раз и стоит диод для этих целей, отсечь обратный ток