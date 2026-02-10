RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:08

  Hotab написав:Бетон


Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей


Ти як людина з інженерною освітою і досвідом в сфері будівництва маєш знати, що «реальне споживання», яке закладають в проект - це не на випадок що люди добу без світла і їм дають потім на 2 години. Це ненормальне споживання і на нього мережі не розраховують.

согласен , а шо ДТЕК за 4 года сделал с сетями?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4654
З нами з: 23.05.14
Подякував: 645 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:19

діод не прокатить

  moveton написав:
  smdtranz написав:обычная зарядка, которая ориентируется на напряжение на собственном выходе и ток, про диод не узнает.

в приведенной вами схеме как раз и стоит диод для этих целей, отсечь обратный ток

Ну и славно. Значит и у flyman уже стоит.


Зарядка із стабільним струмом та розгоном до 14.5В, і потім плавним спуском до 13.5, діод не прокатить

Шоткі стоять на живленні роутера, щоб живати або від AC/DC адаптера, або повербанка
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42304
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:26

а заправляти, а обслуговувати?

  kingkongovets написав:Зображення

а заправляти, а обслуговувати?
це якесь "швидкогроші", але з генераторами
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42304
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:31

  Hotab написав:Wirująświatła

в адекватных ЖК отопление и лифты работают без перебоев. Еду можно приготовить на баллонном газе (половина сёл так живёт).



Згоден з оговорками.
Виросло покоління, яке боїться слова «балон газу», бо «воно взривається».
А ті хто не бояться, уяви не мають про фізику газів.
І коли воно заправляє на морозі 5л балон (а заправнику може бути і пофіг, він може повний і налити) і заносить його в теплу квартиру, а потім запалює і балон ЩЕ трохи нагрівається, то дійсно виходить «бадабум».
А місяць тому у нас молодняк поставив балон (на щастя наче 200 грам) на плиту (індукція чи ні, хз) і чомусь коли дали світло плита сама увімкнулася. Йопнуло так, що двері з ліфта зірвало.


зависит от размера ,


Розміру чого? А то барабашов зараз прибіжить озвучувати свої недореалізовані турецькі мрії.

члена :mrgreen:
объёма системы и перекачиваемой воды
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4654
З нами з: 23.05.14
Подякував: 645 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:56

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  flyman написав:а заправляти, а обслуговувати?

Так заправлять никто не заставляет :) Тогда и обслуживать не нужно. Озадачивает другое: уже ж давно есть механизм даже не кредита, а возврата трёх четвертей стоимости за купленный в дом генератор. С жильцов без шансов на генератор собрать даже на условиях, что стоимость потом в основном вернут? Так может таким и не нужен?

Кстати, журнашлисты эту новую шару называют компенсацией. У них про возврат стоимости генератора, пусть и без процентов и в неопределённом будущем, речь не идёт.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6625
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 23:04

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Vadim_ написав:
  Hotab написав:Бетон


Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей


Ти як людина з інженерною освітою і досвідом в сфері будівництва маєш знати, що «реальне споживання», яке закладають в проект - це не на випадок що люди добу без світла і їм дають потім на 2 години. Це ненормальне споживання і на нього мережі не розраховують.

согласен , а шо ДТЕК за 4 года сделал с сетями?
Щось що досі лєпєстрічіство не зникло в нуль
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37327
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8295 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 23:05

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  kingkongovets написав:Зображення

а заправляти, а обслуговувати?
це якесь "швидкогроші", але з генераторами
А більше нічого на халяву не треба?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37327
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8295 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 23:12

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Faceless написав:А більше нічого на халяву не треба?

Якщо мед, так ложкою. Тут вполне понимаю :mrgreen: Но война у нас таки странная, раз власть таким популизмом занимается. Что не поспоришь, раз денег хватает на аромасвечки, то и на генераторы легко найдутся. "Государство не обеднеет".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6625
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 23:14

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

moveton написав:
  Faceless написав:А більше нічого на халяву не треба?

Якщо мед, так ложкою. Тут вполне понимаю :mrgreen: Но война у нас таки странная, раз власть таким популизмом занимается. Что не поспоришь, раз денег хватает на аромасвечки, то и на генераторы легко найдутся. "Государство не обеднеет".
Ви заздрите, зізнайтеся
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37327
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8295 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 23:34

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Faceless написав:Ви заздрите, зізнайтеся

Та я то бы и не против, чтобы государство облагодетельствовало не меня. На себя я как-нибудь заработаю. Не понятно только зачем оно поборы уже с меня постоянно увеличивает, раз у него денег куры не клюют.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6625
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
