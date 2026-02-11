Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
moveton написав:Угу. Как и проконсультировать максимально хорошо. Если бы мастер закосил под робота, он бы сказал, что ты молодец, что купил, и поставил бы за один раз за 500 грн + работа (и вот тут самое интересное - сколько работа?). А уже после прогорания (тоже интересно сколько бы это времени заняло. Сразу при проверке при мастере или погодя чуток?) может быть сказал бы, что куплено был не такой, как был. Посоветуй, пусть в следующий раз именно так себя ведёт, раз так прекрасно.
мастер дурак но не настолько. один визит 500 грн. работа 850. ты предлагаешь ему 2 визита (1й диагностика, 2й ремонт) итого с работой 1850. а он с меня снял 3350 и вероятно надеялся снять 3850 (если 2й запальник вдруг бы не подошел по креплениям, оказался б/у, бракованный и т.д.). В идеале поскольку я не специалист на 1м визите он должен был сказать "дай деньги я сам всё куплю" и ограничилось бы 2мя визитами. Кстати сантехники себя так же ведут.
moveton написав:В Интернете продают наверняка. Нет, мы не знаем где точно".
пока что в интернете находил всё, но там другие риски, пришлют не то, пришлют брак или б/у. в случае с запальником если мой старый отмыть он будет вполне как новый. Поэтому всё +/- дорогое или сложное я покупаю в розетке/алло/эпицентре. Знаю что можно найти дешевле, но сюда я хоть претензии предъявить смогу. Одно время подбирал себе смартфон, заказал 4 разных в алло, 1 оставил 3 вернул. Взяли без возражений.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 лют, 2026 10:09, всього редагувалось 3 разів.
Vadim_ написав:нету в бывшем совке котелен на одну хрущёвку
что это меняет? другие дома нужно будет отапливать бесплатно? не вижу с чем ты споришь. Увеличивай мощность насоса кратно количеству домов. Их жители с удовольствием купят дешевое тепло, если альтернатива греться деями по 1куе или пропаном/керосином. Чем больше потребителей тем быстрее себя окупит котельная. Хуже всего с бараками в 2 этажа. Для них такое отопление будет золотое. В городе моих родителей бараки строились недалеко от заводов и завод их же отапливал.
Vadim_ написав:нету в бывшем совке котелен на одну хрущёвку
что это меняет? другие дома нужно будет отапливать бесплатно? не вижу с чем ты споришь. Увеличивай мощность насоса кратно количеству домов. Их жители с удовольствием купят дешевое тепло, если альтернатива греться деями по 1куе или пропаном/керосином. Чем больше потребителей тем быстрее себя окупит котельная. Хуже всего с бараками в 2 этажа. Для них такое отопление будет золотое.
вспомни с чего началося... , напомню, єдвигатель на 50 кВт
Wirująświatła написав:мастер дурак но не настолько. один визит 500 грн. работа 850. ты предлагаешь ему 2 визита (1й диагностика, 2й ремонт) итого с работой 1850. а он с меня снял 3350 и вероятно надеялся снять 3850 (если 2й запальник вдруг бы не подошел по креплениям, окзался бракованный и т.д.).
В оригинале было "1500 + работа". Работа, видимо, 850? А ещё 1000 прокатило? Не вижу, почему ему не прокатить и в моём сценарии. Что до остального, то был бы роботом, были бы те же три визита, только уже два раза с работой по 850 (один раз установка негодного, второй раз годного). И ещё вопрос что с тем котлом бы от прогорания случилось. Возможно, что заменой за 850 на правильный уже бы не ограничилось.
Я отлично понимаю желание, чтобы мастер конкретно ткнул в магазине что покупать, но также понимаю, что это знание тоже должно оплачиваться. И зачастую это знание гораздо дороже "работы". Но можно, конечно, и следовать советам бесплатного робота, который тоже что-то недоговорит, а что-то и вовсе нафантазирует. Как говорил ещё М.М.: "Можно ли лечиться бесплатно?" - "Можно, если вас не интересует результат".
Востаннє редагувалось moveton в Сер 11 лют, 2026 10:31, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_ написав:я же внятно написал что нету в бывшем совке котелен на одну хрущёвку или ЖСК, умножте 5х10
Не читал простыню от робота, но отмечу, что сам в Одессе живу в хрущёвке с такой несуществующей котельной. Ладно, формально она на два адреса (что нам обеспечило интересную историю со счётчиками тепла), но по сути это один дом на 6 подъездов. Не бог весть какой большой.
Примат написав:Мне ДПС выставила счет на несущесвующую в моей собственности недвижимость, и всем пох, иди куда хочешь, наводи порядок в реестрах страны сам, мы (ДПС) тут не виноваты. Я уже устал со всеми судиться. Но платить эти налоги принципиально не буду, лучше уже через суд, чтобы конкретного исполнителя можно было привлечь к ответсвенности. Это скотское отношение к гражданам страны очень возмущает.
Таке трапляється, мені нарахували якось на більшу площу, ніж треба, довелося переписуватись і вони виставили новий рахунок, правда кілька місяців возилися
moveton написав:Я отлично понимаю желание, чтобы мастер конкретно ткнул в магазине что покупать, но также понимаю, что это знание тоже должно оплачиваться. И зачастую это знание гораздо дороже "работы". Но можно, конечно, и следовать советам бесплатного робота, который с удовольствием нафантазирует что угодно. Как говорил ещё М.М.: "Можно ли лечиться бесплатно" - "Можно, если вас не интересует результат".
что бы мне не прописал врач я проверяю этот препарат в интернете, отзывы эффективность, побочка. Слепое доверие "заплатил значит вылечат" инфантильное. У меня есть кейсы когда 3 врача ставили одному и тому же человеку 3 разных диагноза, на лечение ушло тысячи уе а умер он от 4го диагноза, который никто не заметил, хотя все признаки были. Достаточно было несколько копеечных анализов (до 3 тыс грн)
moveton написав:В оригинале было "1500 + работа". Работа, видимо, 850? А ещё 1000 прокатило? Не вижу, почему ему не прокатить и в моём сценарии. Что до остального, то был бы роботом, были бы те же три визита, только уже два раза с работой по 850 (один раз установка негодного, второй раз годного). И ещё вопрос что с тем котлом бы от прогорания случилось. Возможно, что заменой за 850 на правильный уже бы не ограничилось.
нет. Я консультировался с иишкий по поводу апгрейда самоката, кидал ей кейсы с форума, на форумах писали что всё отлично, иишка некоторые кейсы категорически забраковала, просто написала не делай этого и подробно объяснила почему. По другим кейсам предложила увеличить емкость конденсаторов, заменить силовые провода и добавить на плюс 40А предохранитель.
в отличии от мастера иишка может 300 раз обосновать свои ответы, дать расчёты, таблицы, найти datasheet, отзывы в т.ч. англоязычные. Ни один мастер этого делать не будет. У каждого мастера есть свой объём знаний/опыта И ВРЕМЯ которое он готов на тебя потратить. Грубо говоря за ликбез ценник станет х2 и всё равно качество информации не сравнится с иишкой.
moveton написав:Я отлично понимаю желание, чтобы мастер конкретно ткнул в магазине что покупать, но также понимаю, что это знание тоже должно оплачиваться. И зачастую это знание гораздо дороже "работы".
котлеты от мух. знания мастера и так оплачиваются (500 грн/визит). Чтобы заменить запальник нужно открутить 6 болтов. Эта работа сама по себе не стоит 850 грн. Значит большая часть этой суммы оплата за знания. За визит в магазин я бы ему доплатил те же 500. Но такого предложения не поступало. Видимо он знал что этих запальников там нет и так он 2е 500 не заработает. А продавец клялся что сейчас все ставят только алюминиевые и они полностью взаимозаменяемые со стальными (иначе я бы не купил).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 лют, 2026 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_ написав:я же внятно написал что нету в бывшем совке котелен на одну хрущёвку или ЖСК, умножте 5х10
Не читал простыню от робота, но отмечу, что сам в Одессе живу в хрущёвке с такой несуществующей котельной. Ладно, формально она на два адреса (что нам обеспечило интересную историю со счётчиками тепла), но по сути это один дом на 6 подъездов. Не бог весть какой большой.
я жил в детстве в общаге(пятиэтажка хрущовка) которую и ещё две + четырёхэтажная школа отапливала и гвс одна котельная на газу , размером с пол общаги
Vadim_ написав:я же внятно написал что нету в бывшем совке котелен на одну хрущёвку или ЖСК, умножте 5х10
Не читал простыню от робота, но отмечу, что сам в Одессе живу в хрущёвке с такой несуществующей котельной. Ладно, формально она на два адреса (что нам обеспечило интересную историю со счётчиками тепла), но по сути это один дом на 6 подъездов. Не бог весть какой большой.
я жил в детстве в общаге(пятиэтажка хрущовка) которую и ещё две + четырёхэтажная школа отапливала и гвс одна котельная на газу , размером с пол общаги
и поэтому отопление котельными в текущих условиях невозможно? про пол общаги расскажите своей жене. Котельная в хруще моих родителей занимала цокольный этаж под 2мя парадными. из-за чего у жителей этих парадных не было кладовок, у остальных кладовки были. можно даже прикинуть её площадь +/- 300м2 по площади квартир над ней.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 лют, 2026 10:48, всього редагувалось 1 раз.