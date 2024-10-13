|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 лют, 2026 09:42
Ой+ написав:
Трирічні з 16,79% дадуть абсолютний дохід більший ніж на 3,8 р. під 13,36%. То чого інтерес до довгострокових вищий?
Годы идут, этот вопрос продолжают задавать. ISIN у этих долгих-то какой? Вангую, что он в списке бенчмарков
есть или скоро появится. У банков хорошо в этом плане ясновидение прокачано.
3
9
1
Додано: Сер 11 лют, 2026 11:52
vadymbanker написав:
gummako написав:Є бажання купити овдп десь на 1-1,5 рік на суму понад 1 млн грн. Через який банк краще (приватбанк, ощадбанк)?
В будь якому де пропонуються вихід на первинний ринок. Я особисто обираю Ощад, більше спілкування і розуміння в процесі покупки.
А на первинному ринку відсотки вищі?
Додано: Сер 11 лют, 2026 12:03
gummako написав: vadymbanker написав:
gummako написав:Є бажання купити овдп десь на 1-1,5 рік на суму понад 1 млн грн. Через який банк краще (приватбанк, ощадбанк)?
В будь якому де пропонуються вихід на первинний ринок. Я особисто обираю Ощад, більше спілкування і розуміння в процесі покупки.
А на первинному ринку відсотки вищі?
Майже завжди. Памʼятаю в осені 23 року на вторинному були вищі. Треба завжди порівнювати.
