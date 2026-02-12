|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:49
Vadim_ написав: Примат написав:Vadim_ три фазы, разрешенная мощность 50кВт, могут поставить автомат 3-х фазный где по каждой фазе будет 50кВтУкраїна: Так, побутові споживачі мають право встановлювати СЕС потужністю до 30 кВт (для наземних/дахових) або до 50 кВт (якщо встановлення лише на дахах/фасадах будівель). Це дозволяє продавати надлишки за «зеленим тарифом».
где 50 А в частном домовладении на фазу?, у меня 3 фазный АВ 16 А.
и не пойму взаимосвязь СЕС и сети, у вас СЕС генерирует ночью? если не тяжело, растолкуйте пожалуйста
Я имел ввиду, что вы можете оформить у себя в доме мощность 50кВт, официально. Ранее так делали все, кто ставил у себя на участке СЭС, где максимально разрешалось только до 50кВт. Поэтому, на сегодня, реально найти бытового потребителя с разрешенной мощностью 50кВт, много это или мало для зарядки авто я не знаю, не сталкивался с электро авто. Но ночью он будет заряжаться на 50% дешевле бытового тарифа, а если там оформлено еще и электроотопление в доме, то еще дешевле.
Примат
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:53
Vadim_ вот у вас какая разрешенная мощность (в договоре указано, от нее отталкиваются, когда вас подключают к сетям, зависит мощность входного автомата и сечение провода)?
У кого СЭС на 50кВт, у них подключение на 50кВт, автоматы и провода соответствующие этой мощности.
Примат
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 15:00
Примат написав: Vadim_ написав: Примат написав:Vadim_ три фазы, разрешенная мощность 50кВт, могут поставить автомат 3-х фазный где по каждой фазе будет 50кВтУкраїна: Так, побутові споживачі мають право встановлювати СЕС потужністю до 30 кВт (для наземних/дахових) або до 50 кВт (якщо встановлення лише на дахах/фасадах будівель). Це дозволяє продавати надлишки за «зеленим тарифом».
где 50 А в частном домовладении на фазу?, у меня 3 фазный АВ 16 А.
и не пойму взаимосвязь СЕС и сети, у вас СЕС генерирует ночью? если не тяжело, растолкуйте пожалуйста
Я имел ввиду, что вы можете оформить у себя в доме мощность 50кВт, официально. Ранее так делали все, кто ставил у себя на участке СЭС, где максимально разрешалось только до 50кВт. Поэтому, на сегодня, реально найти бытового потребителя с разрешенной мощностью 50кВт, много это или мало для зарядки авто я не знаю, не сталкивался с электро авто. Но ночью он будет заряжаться на 50% дешевле бытового тарифа, а если там оформлено еще и электроотопление в доме, то еще дешевле.
як завжди, чув звін та не знаю де він
, попробуйте попітаться подключить 50 А на фазу в частное домовладение,потом расскажете стоимость и прочее
п.с. вы предтавлете себе поле панелей на 50 кВт?
Vadim_
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 15:04
Vadim_ написав:
як завжди, чув звін та не знаю де він
, попробуйте попітаться подключить 50 А на фазу в частное домовладение,потом расскажете стоимость и прочее
п.с. вы предтавлете себе поле панелей на 50 кВт?
зачем мне это всё представлять, если мы это подключали.
мне кажется вы запутались в теме, жаль что не смог донести вам свою мысль.
Сейчас в каждой области Украины таких потребителей под сотню набирается, если округлять, то их 0% от общего числа бытовых потребителей
Но никто вам не запрещает обратиться в облэнерго, вам сделают официальный расчет стоимости подключения
Примат
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 15:38
Примат написав: Vadim_ написав:
як завжди, чув звін та не знаю де він
, попробуйте попітаться подключить 50 А на фазу в частное домовладение,потом расскажете стоимость и прочее
п.с. вы предтавлете себе поле панелей на 50 кВт?
зачем мне это всё представлять, если мы это подключали.
мне кажется вы запутались в теме, жаль что не смог донести вам свою мысль.
Сейчас в каждой области Украины таких потребителей под сотню набирается, если округлять, то их 0% от общего числа бытовых потребителей
Но никто вам не запрещает обратиться в облэнерго, вам сделают официальный расчет стоимости подключения
и я самотужки оформлял доки , 3 ф.16 А , почти бесплатно , далее зайдите на сайт поставщика и уточните почём и есть ли резерв мощности ТП?
Vadim_
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 15:46
Vadim_ написав: Примат написав:Vadim_ три фазы, разрешенная мощность 50кВт, могут поставить автомат 3-х фазный где по каждой фазе будет 50кВтУкраїна: Так, побутові споживачі мають право встановлювати СЕС потужністю до 30 кВт (для наземних/дахових) або до 50 кВт (якщо встановлення лише на дахах/фасадах будівель). Це дозволяє продавати надлишки за «зеленим тарифом».
где 50 А в частном домовладении на фазу?, у меня 3 фазный АВ 16 А.
и не пойму взаимосвязь СЕС и сети, у вас СЕС генерирует ночью? если не тяжело, растолкуйте пожалуйста
Та в мене в квартирі 50А на фазу стоїть:)
Faceless
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 15:56
Faceless написав: Vadim_ написав: Примат написав:Vadim_ три фазы, разрешенная мощность 50кВт, могут поставить автомат 3-х фазный где по каждой фазе будет 50кВтУкраїна: Так, побутові споживачі мають право встановлювати СЕС потужністю до 30 кВт (для наземних/дахових) або до 50 кВт (якщо встановлення лише на дахах/фасадах будівель). Це дозволяє продавати надлишки за «зеленим тарифом».
где 50 А в частном домовладении на фазу?, у меня 3 фазный АВ 16 А.
и не пойму взаимосвязь СЕС и сети, у вас СЕС генерирует ночью? если не тяжело, растолкуйте пожалуйста
Та в мене в квартирі 50А на фазу стоїть:)
можете фото АВ ? а то я не верю про 3х50 А в квартире
Vadim_
Профіль
