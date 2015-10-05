Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 902903904905 Додано: Чет 12 лют, 2026 11:09 Сибарит написав: Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем поэтому все финансовые книги и советы - плутовство. вечная ценность только золото. его покупайте. поэтому все финансовые книги и советы - плутовство. вечная ценность только золото. его покупайте. Wirująświatła

Повідомлень: 31551 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 12:29 rjkz написав: Тут когда-то музыку выкладывали, которая нравится.

Я вообще-то не особый поклонник украинского фолька, но 2 песни очень нравятся.

И тут ютуб подкинул в очень интересном для меня исполнении.

3 дня уже хожу слушаю по кругу.

Что скажете?

Тут когда-то музыку выкладывали, которая нравится.Я вообще-то не особый поклонник украинского фолька, но 2 песни очень нравятся.И тут ютуб подкинул в очень интересном для меня исполнении.3 дня уже хожу слушаю по кругу.Что скажете?

вибачаюсь але не можу дивитися ШІ видео , противно как то ,



нравиться такое , и смотреть и слушать вибачаюсь але не можу дивитися ШІ видео , противно как то ,нравиться такое , и смотреть и слушать Vadim_

Заблокований Повідомлень: 4681 З нами з: 23.05.14 Подякував: 647 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 16:33 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем поэтому все финансовые книги и советы - плутовство. вечная ценность только золото. его покупайте. поэтому все финансовые книги и советы - плутовство. вечная ценность только золото. его покупайте.

В мире нет ничего вечного. В мире нет ничего вечного. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9289 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6510 раз. Подякували: 21724 раз. Профіль 135 84 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 16:39 Re: Психологія та саморозвиток Сибарит написав: Wirująświatła написав: Сибарит написав: Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем поэтому все финансовые книги и советы - плутовство. вечная ценность только золото. его покупайте. поэтому все финансовые книги и советы - плутовство. вечная ценность только золото. его покупайте.

В мире нет ничего вечного. В мире нет ничего вечного. Крім безцінних порад Крім безцінних порад Faceless

Модератор Повідомлень: 37344 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1502 раз. Подякували: 8296 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 18:03 Faceless написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав: В мире нет ничего вечного. В мире нет ничего вечного. Крім безцінних порад Крім безцінних порад

прислушивайся , но имей мозги прислушивайся , но имей мозги Vadim_

Заблокований Повідомлень: 4681 З нами з: 23.05.14 Подякував: 647 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 18:09 Re: Психологія та саморозвиток Цитати великих людей. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17809 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 20:05

Walking down the streets we used to know

The lights remind me of the time I'm gonna go

You'll have to linger softly in my mind

Memories of us, I wish I could rewind

So cold, just go here like an enemy

For love, we have the promises we made

No tears, just take us of yesterday

Walk on, leave the past lately, come today

Every step I take, I feel your trace

The night embraces me, you're fleeting grace

But freedom whispers gently in the air

A new beginning waiting, somewhere out there

So cold, just go here like an enemy

For love, we have the promises we made

No tears, just take us of yesterday

Walk on, leave the past lately, come today

Walk on, leave the pastсд



### Анализ текста (песенных строк)



Текст, который вы предоставили, выглядит как черновик песенных строк (lyrics) на английском языке. Поскольку это поэзия/песня, в ней допустима художественная свобода: нестрогие правила грамматики, рифма, ритм и метафоры важнее синтаксиса. Однако я проанализирую его на наличие синтаксических ошибок (грамматических, структурных, логических несоответствий), опечаток и стилистических неточностей. Общий стиль — лирический, с повторяющимся припевом, темой расставания, воспоминаний и движения вперед.



Я разобью анализ по строкам/строфам, укажу проблемы и предложу варианты замен или исправлений. Основные проблемы:

- **Синтаксические ошибки**: Неправильный порядок слов, отсутствие предлогов, нелогичные конструкции (например, "just go here like an enemy" — неясный смысл).

- **Опечатки/тыпо**: Последняя строка "leave the pastсд" — вероятно, опечатка с кириллицей ("сд" может быть ошибкой ввода вместо "behind" или "sd" как typo).

- **Стилистика**: Некоторые фразы звучатawkward (неуклюже), рифма иногда хромает (например, "mind/rewind" хорошо, но "enemy/made" слабо). Можно улучшить для лучшего потока и смысла.

- **Общий совет**: Если это песня, проверьте на ритм (количество слогов в строках) и рифму (AABB или ABAB). Текст кажется неполным — возможно, это черновик.



#### Первая строфа

Оригинал:

> Walking down the streets we used to know

> The lights remind me of the time I'm gonna go

> You'll have to linger softly in my mind

> Memories of us, I wish I could rewind



- **Проблемы**:

- "The lights remind me of the time I'm gonna go" — синтаксически верно, но семантически неясно: "the time I'm gonna go" может подразумевать "время, когда я уйду", но звучит как "time to go" (время уходить). Логически не связывается с "lights" (огни напоминают о времени ухода?).

- "You'll have to linger softly in my mind" — "have to" подразумевает обязанность, что странно для воспоминаний (лучше "will" для будущего).

- Рифма хорошая (know/go, mind/rewind), но строка "Memories of us, I wish I could rewind" — запятая после "us" делает её фрагментом; лучше слить в предложение.



- **Предложения**:

- Заменить "the time I'm gonna go" на "the times we used to know" (для параллели с первой строкой, улучшает логику: огни напоминают о прошлом).

- "You'll have to linger" → "You'll linger" (убрать "have to" для мягкости).

- Полная версия:

> Walking down the streets we used to know

> The lights remind me of the times we used to know

> You'll linger softly in my mind

> Memories of us, I wish I could rewind



#### Припев

Оригинал:

> So cold, just go here like an enemy

> For love, we have the promises we made

> No tears, just take us of yesterday

> Walk on, leave the past lately, come today



- **Проблемы**:

- "So cold, just go here like an enemy" — синтаксическая ошибка: "just go here" не имеет смысла (возможно, опечатка для "just ghosts here"?). "Like an enemy" — неясно, кто/что как враг. Фраза фрагментарна, без глагола.

- "For love, we have the promises we made" — верно, но "For love" звучит как начало, можно уточнить связь.

- "No tears, just take us of yesterday" — ошибка: "take us of yesterday" вероятно опечатка для "echoes of yesterday" или "take us to yesterday". "Of" вместо "to" или "from"? Синтаксически сломано.

- "Walk on, leave the past lately, come today" — "lately" не подходит (lately = недавно); вероятно, опечатка для "behind" (leave the past behind). "Come today" — неясно, кто приходит.



- **Предложения**:

- "just go here like an enemy" → "just ghosts here like an enemy" (если подразумеваются призраки прошлого) или "just grow here like an enemy" (но лучше "it feels so cold, just ghosts here like enemies").

- "just take us of yesterday" → "just echoes of yesterday" (эхо прошлого, логично для "no tears").

- "leave the past lately" → "leave the past behind" (стандартная идиома).

- "come today" → "embrace today" (для рифмы и смысла).

- Полная версия припева:

> So cold, just ghosts here like enemies

> For love, we hold the promises we made

> No tears, just echoes of yesterday

> Walk on, leave the past behind, embrace today



#### Вторая строфа

Оригинал:

> Every step I take, I feel your trace

> The night embraces me, you're fleeting grace

> But freedom whispers gently in the air

> A new beginning waiting, somewhere out there



- **Проблемы**:

- "I feel your trace" — синтаксически верно, но "trace" обычно plural "traces" (следы). Может быть метафорой.

- "you're fleeting grace" — ошибка: "you're" = you are, но здесь нужно притяжательное "your" (твоя мимолетная грация). Синтаксическая опечатка.

- Остальное хорошо: рифма (trace/grace, air/there), структура coherent.



- **Предложения**:

- "your trace" → "your traces" (для plural, если следы шагов).

- "you're fleeting grace" → "your fleeting grace".

- Полная версия:

> Every step I take, I feel your traces

> The night embraces me in your fleeting grace

> But freedom whispers gently in the air

> A new beginning waiting, somewhere out there



#### Повтор припева и конец

- Повтор припева имеет те же проблемы, что и первый.

- Последняя строка: "Walk on, leave the pastсд" — неполная, с опечаткой. "сд" — вероятно, кириллическая вставка (типо "sd" или ошибка ввода "behind"). Синтаксически фрагмент.



- **Предложение**: Завершить как "Walk on, leave the past behind".



### Общие рекомендации

- **Нет критических синтаксических ошибок**, но много стилистических и опечаток, которые делают текст менее coherent (связным). Песня звучит как о расставании — улучшите для эмоционального потока.

- **Замены слов**:

- "lately" → "behind" (идиоматично).

- "take us of" → "echoes of" (для поэзии).

- "you're" → "your" (грамматика).

- "go here" → "ghosts here" (если тема призраков прошлого; иначе уточните意).

- **Улучшения**: Добавьте рифму в припеве (enemy/made — слабо; сделайте "enemy" → "memory"). Проверьте на слоги для пения (каждая строка ~8-10 слогов).

- **Исправленный полный текст** (мой вариант с минимальными изменениями для грамматики и смысла):

> Walking down the streets we used to know

> The lights remind me of the times we used to know

> You'll linger softly in my mind

> Memories of us, I wish I could rewind

>

> So cold, just ghosts here like enemies

> For love, we hold the promises we made

> No tears, just echoes of yesterday

> Walk on, leave the past behind, embrace today

>

> Every step I take, I feel your traces

> The night embraces me in your fleeting grace

> But freedom whispers gently in the air

> A new beginning waiting, somewhere out there

>

> So cold, just ghosts here like enemies

> For love, we hold the promises we made

> No tears, just echoes of yesterday

> Walk on, leave the past behind, embrace today

>

> Walk on, leave the past behind



### Improved Version with More Poetic Rhythm



Я взял вашу оригинальную песню и переработал её для большего поэтического ритма: добавил consistent syllable count (примерно 8-10 слогов на строку), усилил рифму (AABB схема), ввёл аллитерацию (повтор звуков для потока) и метафоры (например, "shadows dance" вместо простых описаний). Сделал текст более лиричным, сохранив тему воспоминаний, расставания и движения вперёд. Припев стал более cohesive (связным), с повторяющимися мотивами холода и эха.



Вот обновлённый текст:



> Wandering streets where our shadows once played,

> City lights whisper of moments that fade.

> You'll linger like echoes in whispers of night,

> Our memories tangled, I long for rewind.

>

> So cold, like ghosts haunting familiar terrain,

> For love, we cling to the vows in the rain.

> No tears, just the echoes of yesterdays gone,

> Walk on, leave the shadows behind, greet the dawn.

>

> Each footfall awakens your lingering trace,

> The darkness enfolds me in your fleeting grace.

> But freedom is calling on winds soft and fair,

> A fresh dawn is waiting, just over there.

>

> So cold, like ghosts haunting familiar terrain,

> For love, we cling to the vows in the rain.

> No tears, just the echoes of yesterdays gone,

> Walk on, leave the shadows behind, greet the dawn.

>

> Walk on, leave the shadows behind...



### Почему это лучше по ритму и поэзии

- **Ритм**: Строки теперь имеют похожий метр (iambic tetrameter-ish — ударения чередуются, как в "da-DUM da-DUM"). Это делает текст easier to sing или recite.

- **Поэтические элементы**:

- Аллитерация (e.g., "shadows once played", "whispers of night" — повтор "sh", "w").

- Метафоры (e.g., "ghosts haunting terrain" вместо "go here like an enemy" — более vivid и thematic).

- Рифма усилена (played/fade, night/rewind, terrain/rain, gone/dawn — internal и end rhymes).

- **Исправления из прошлого**: Убрал опечатки (как "сд"), сделал припев repetitive для хука, улучшил логику (e.g., "just take us of yesterday" → "just the echoes of yesterdays gone").



Если нужно адаптировать под мелодию скажите! ИИ анализирует текст песни### Анализ текста (песенных строк)Текст, который вы предоставили, выглядит как черновик песенных строк (lyrics) на английском языке. Поскольку это поэзия/песня, в ней допустима художественная свобода: нестрогие правила грамматики, рифма, ритм и метафоры важнее синтаксиса. Однако я проанализирую его на наличие синтаксических ошибок (грамматических, структурных, логических несоответствий), опечаток и стилистических неточностей. Общий стиль — лирический, с повторяющимся припевом, темой расставания, воспоминаний и движения вперед.Я разобью анализ по строкам/строфам, укажу проблемы и предложу варианты замен или исправлений. Основные проблемы:- **Синтаксические ошибки**: Неправильный порядок слов, отсутствие предлогов, нелогичные конструкции (например, "just go here like an enemy" — неясный смысл).- **Опечатки/тыпо**: Последняя строка "leave the pastсд" — вероятно, опечатка с кириллицей ("сд" может быть ошибкой ввода вместо "behind" или "sd" как typo).- **Стилистика**: Некоторые фразы звучатawkward (неуклюже), рифма иногда хромает (например, "mind/rewind" хорошо, но "enemy/made" слабо). Можно улучшить для лучшего потока и смысла.- **Общий совет**: Если это песня, проверьте на ритм (количество слогов в строках) и рифму (AABB или ABAB). Текст кажется неполным — возможно, это черновик.#### Первая строфаОригинал:> Walking down the streets we used to know> The lights remind me of the time I'm gonna go> You'll have to linger softly in my mind> Memories of us, I wish I could rewind- **Проблемы**:- "The lights remind me of the time I'm gonna go" — синтаксически верно, но семантически неясно: "the time I'm gonna go" может подразумевать "время, когда я уйду", но звучит как "time to go" (время уходить). Логически не связывается с "lights" (огни напоминают о времени ухода?).- "You'll have to linger softly in my mind" — "have to" подразумевает обязанность, что странно для воспоминаний (лучше "will" для будущего).- Рифма хорошая (know/go, mind/rewind), но строка "Memories of us, I wish I could rewind" — запятая после "us" делает её фрагментом; лучше слить в предложение.- **Предложения**:- Заменить "the time I'm gonna go" на "the times we used to know" (для параллели с первой строкой, улучшает логику: огни напоминают о прошлом).- "You'll have to linger" → "You'll linger" (убрать "have to" для мягкости).- Полная версия:> Walking down the streets we used to know> The lights remind me of the times we used to know> You'll linger softly in my mind> Memories of us, I wish I could rewind#### ПрипевОригинал:> So cold, just go here like an enemy> For love, we have the promises we made> No tears, just take us of yesterday> Walk on, leave the past lately, come today- **Проблемы**:- "So cold, just go here like an enemy" — синтаксическая ошибка: "just go here" не имеет смысла (возможно, опечатка для "just ghosts here"?). "Like an enemy" — неясно, кто/что как враг. Фраза фрагментарна, без глагола.- "For love, we have the promises we made" — верно, но "For love" звучит как начало, можно уточнить связь.- "No tears, just take us of yesterday" — ошибка: "take us of yesterday" вероятно опечатка для "echoes of yesterday" или "take us to yesterday". "Of" вместо "to" или "from"? Синтаксически сломано.- "Walk on, leave the past lately, come today" — "lately" не подходит (lately = недавно); вероятно, опечатка для "behind" (leave the past behind). "Come today" — неясно, кто приходит.- **Предложения**:- "just go here like an enemy" → "just ghosts here like an enemy" (если подразумеваются призраки прошлого) или "just grow here like an enemy" (но лучше "it feels so cold, just ghosts here like enemies").- "just take us of yesterday" → "just echoes of yesterday" (эхо прошлого, логично для "no tears").- "leave the past lately" → "leave the past behind" (стандартная идиома).- "come today" → "embrace today" (для рифмы и смысла).- Полная версия припева:> So cold, just ghosts here like enemies> For love, we hold the promises we made> No tears, just echoes of yesterday> Walk on, leave the past behind, embrace today#### Вторая строфаОригинал:> Every step I take, I feel your trace> The night embraces me, you're fleeting grace> But freedom whispers gently in the air> A new beginning waiting, somewhere out there- **Проблемы**:- "I feel your trace" — синтаксически верно, но "trace" обычно plural "traces" (следы). Может быть метафорой.- "you're fleeting grace" — ошибка: "you're" = you are, но здесь нужно притяжательное "your" (твоя мимолетная грация). Синтаксическая опечатка.- Остальное хорошо: рифма (trace/grace, air/there), структура coherent.- **Предложения**:- "your trace" → "your traces" (для plural, если следы шагов).- "you're fleeting grace" → "your fleeting grace".- Полная версия:> Every step I take, I feel your traces> The night embraces me in your fleeting grace> But freedom whispers gently in the air> A new beginning waiting, somewhere out there#### Повтор припева и конец- Повтор припева имеет те же проблемы, что и первый.- Последняя строка: "Walk on, leave the pastсд" — неполная, с опечаткой. "сд" — вероятно, кириллическая вставка (типо "sd" или ошибка ввода "behind"). Синтаксически фрагмент.- **Предложение**: Завершить как "Walk on, leave the past behind".### Общие рекомендации- **Нет критических синтаксических ошибок**, но много стилистических и опечаток, которые делают текст менее coherent (связным). Песня звучит как о расставании — улучшите для эмоционального потока.- **Замены слов**:- "lately" → "behind" (идиоматично).- "take us of" → "echoes of" (для поэзии).- "you're" → "your" (грамматика).- "go here" → "ghosts here" (если тема призраков прошлого; иначе уточните意).- **Улучшения**: Добавьте рифму в припеве (enemy/made — слабо; сделайте "enemy" → "memory"). Проверьте на слоги для пения (каждая строка ~8-10 слогов).- **Исправленный полный текст** (мой вариант с минимальными изменениями для грамматики и смысла):> Walking down the streets we used to know> The lights remind me of the times we used to know> You'll linger softly in my mind> Memories of us, I wish I could rewind> So cold, just ghosts here like enemies> For love, we hold the promises we made> No tears, just echoes of yesterday> Walk on, leave the past behind, embrace today> Every step I take, I feel your traces> The night embraces me in your fleeting grace> But freedom whispers gently in the air> A new beginning waiting, somewhere out there> So cold, just ghosts here like enemies> For love, we hold the promises we made> No tears, just echoes of yesterday> Walk on, leave the past behind, embrace today> Walk on, leave the past behind### Improved Version with More Poetic RhythmЯ взял вашу оригинальную песню и переработал её для большего поэтического ритма: добавил consistent syllable count (примерно 8-10 слогов на строку), усилил рифму (AABB схема), ввёл аллитерацию (повтор звуков для потока) и метафоры (например, "shadows dance" вместо простых описаний). Сделал текст более лиричным, сохранив тему воспоминаний, расставания и движения вперёд. Припев стал более cohesive (связным), с повторяющимися мотивами холода и эха.Вот обновлённый текст:> Wandering streets where our shadows once played,> City lights whisper of moments that fade.> You'll linger like echoes in whispers of night,> Our memories tangled, I long for rewind.> So cold, like ghosts haunting familiar terrain,> For love, we cling to the vows in the rain.> No tears, just the echoes of yesterdays gone,> Walk on, leave the shadows behind, greet the dawn.> Each footfall awakens your lingering trace,> The darkness enfolds me in your fleeting grace.> But freedom is calling on winds soft and fair,> A fresh dawn is waiting, just over there.> So cold, like ghosts haunting familiar terrain,> For love, we cling to the vows in the rain.> No tears, just the echoes of yesterdays gone,> Walk on, leave the shadows behind, greet the dawn.> Walk on, leave the shadows behind...### Почему это лучше по ритму и поэзии- **Ритм**: Строки теперь имеют похожий метр (iambic tetrameter-ish — ударения чередуются, как в "da-DUM da-DUM"). Это делает текст easier to sing или recite.- **Поэтические элементы**:- Аллитерация (e.g., "shadows once played", "whispers of night" — повтор "sh", "w").- Метафоры (e.g., "ghosts haunting terrain" вместо "go here like an enemy" — более vivid и thematic).- Рифма усилена (played/fade, night/rewind, terrain/rain, gone/dawn — internal и end rhymes).- **Исправления из прошлого**: Убрал опечатки (как "сд"), сделал припев repetitive для хука, улучшил логику (e.g., "just take us of yesterday" → "just the echoes of yesterdays gone").Если нужно адаптировать под мелодию скажите! Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 лют, 2026 20:15, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 31551 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 20:12 ИИ = обычная программа да Сибарит? Wirująświatła

Повідомлень: 31551 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2538 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 21:50 Wirująświatła написав: ИИ = обычная программа да Сибарит? ИИ = обычная программа да Сибарит?

Да.

Причем популярный когда-то генератор бреда был интереснее. Да.Причем популярный когда-то генератор бреда был интереснее. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9289 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6510 раз. Подякували: 21724 раз. Профіль 135 84 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 22:00 Сибарит написав: Wirująświatła написав: ИИ = обычная программа да Сибарит? ИИ = обычная программа да Сибарит?

Да.

Причем популярный когда-то генератор бреда был интереснее. Да.Причем популярный когда-то генератор бреда был интереснее.

Я недавно здавав льотні екзамени за допомогою Грок . Взяв на 3 дні (пробні безкоштовні) «супер Грок» . Екзамени на англ. Вся інформація в основному на ресурсах ICAO . Деякі відповіді ШІ мені не подобались і я давав свої замість його . В результаті Грок дав десь 20-25% помилок. В основному все було в прохідному балі. Я недавно здавав льотні екзамени за допомогою Грок . Взяв на 3 дні (пробні безкоштовні) «супер Грок» . Екзамени на англ. Вся інформація в основному на ресурсах ICAO . Деякі відповіді ШІ мені не подобались і я давав свої замість його . В результаті Грок дав десь 20-25% помилок. В основному все було в прохідному балі. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17809 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 902903904905 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 14605

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34