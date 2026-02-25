Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 230231232233 Додано: Сер 25 лют, 2026 08:59 smdtranz написав: Hotab



ну есть может различия в несколько процентов. понятно, что чем больше теплообменник, тем лучше и все такое. но это не принципиально.



я верю в маркетинг и пи**. например то, что компрессор по документам на киловатт, а реально там 850 ватт. вот и слабее греет. ну так и меньше хавает



у холодильников энергоэффективность больше зависит от качества его теплоизоляции, там есть где развиваться, более дорогие материалы и вон он уже включается в сутки не на 3 часа, а на 2, у кондеев же этот фактор отсутствует. компрессор везде одинаковый, по принципу работы. кпд электродвигателя близок к 100%. хладагент тот же.

Для кондиционеров (в отличие от холодильников) основная экономия энергии в современных моделях достигается именно за счёт технологичных компрессоров (инверторных/переменной производительности) — 30–50 %. Увеличенные/оптимизированные теплообменники дают дополнительно 10–30 % (в зависимости от масштаба увеличения), но их эффект заметен в комбинации.

Реальные тесты: экономия от современных компрессоров

Инверторные компрессоры (BLDC, twin-rotary, scroll с переменной частотой) работают на частичной нагрузке (обычный режим работы сплит-системы) без постоянных пусков/остановок, что устраняет пиковые потери энергии.

• Саудовская Аравия, реальные измерения в офисе (108 дней, 24/7, одинаковая нагрузка, 1,5 тонны, 22–24 °C): инвертор (R32, EER 13,35) — 11,6 кВт·ч/сутки; обычный (R410A, EER 12,15) — 20,8 кВт·ч/сутки. Экономия 44 %. За сезон (300 дней) — 3471 кВт·ч vs 6230 кВт·ч. При стабильной температуре — до 46 %.

• Офисное здание (реальные 6-недельные измерения, 8 ч/сутки): инвертор — 8,7 кВт·ч/день; обычный — 13,5 кВт·ч/день. Экономия 35 %.

• Обобщённые полевые и лабораторные данные (Индия, Япония, США, Австралия): 30–40 % в типичных условиях, до 50–51 % при частичной нагрузке (Global Cooling Prize / RMI, CLASP). В реальной эксплуатации (переменная температура, двери/окна) — чаще 35–45 %.

Это главный фактор, потому что кондиционер работает часы напролёт при меняющейся нагрузке (в отличие от холодильника с почти постоянной).

Реальные тесты и расчёты: экономия от увеличенных теплообменников

Большие/оптимизированные конденсатор и испаритель (больше рядов трубок, площадь, микроканальные конструкции, лучшее оребрение) снижают разницу температур, давление и потери.

• Увеличение площади (KRAAC, модели + тесты 1,5 RT сплит-систем):

• +11 % испарителя → +2 % эффективности.

• +72 % конденсатора → +27 % эффективности.

• Комбинация +50 % испаритель / +100 % конденсатор + улучшенный компрессор → +30 % общей эффективности системы (EER с ~3,2 до 4,75).

• Увеличение площади на 80 % (без учёта вентиляторов) — +35 % эффективности (Energy Conservation Center Japan и Shah et al.).

• Микроканальные теплообменники (vs традиционные fin-and-tube):

• COP +6–15 %, общая экономия энергии 10–25 % (лабораторные тесты HVAC).

• +4–6 % capacity + efficiency (некоторые модели).

• В window-AC прототипах ORNL: +10 % фронтальной площади конденсатора/испарителя в комбинации с другими улучшениями → EER с 10,8 до 13,0 (+20 % эффективности, т.е. ~17 % меньше энергии).

Итоговая экономия в современных кондиционерах

Когда сочетаются инверторный компрессор + увеличенные/микроканальные теплообменники + другие улучшения (R32/R290, ECM-вентиляторы, точное управление):

• SEER2 20–26 vs старые 10–13 SEER → 40–60 % меньше энергии в реальной эксплуатации (RMI, ENERGY STAR, Daikin/Mitsubishi полевые данные).

• Пример: суперэффективные модели Global Cooling Prize — до 60 % экономии vs типичные обычные AC.

Коротко по приоритету для кондиционеров:

1. Инверторный компрессор — главный источник 30–50 % (работает на частичной мощности).

2. Увеличенные/улучшенные теплообменники — важное дополнение 15–30 % (позволяют компрессору работать ещё эффективнее и с меньшим перепадом температур).

Именно поэтому современные A+++ / 5* сплиты потребляют 0,8–1,2 кВт·ч/час вместо 1,5–2 кВт·ч у старых аналогов той же мощности. При выборе смотрите на SEER2 ≥20–22 и наличие инвертора + больших микроканальных блоков — это даёт максимальную реальную экономию в долгосрочной перспективе.





Якщо дійсно спліт за 1000 баксів дає виграш 30% перед сплітом за 500 баксів це може мати сенс якщо вони працюють за рік не 10 днів влітку в пікову спеку. А наприклад всю зиму на обігрів.

Я физику учил. Объём в сравниваемых сходный был.



smdtranz написав: вопрос в том, стоит ли переплачивать за более дорогой инверторный против более дешевого инверторного ради экономии в 2% электричества, например вопрос в том, стоит ли переплачивать за более дорогой инверторный против более дешевого инверторного ради экономии в 2% электричества, например

Ну я таки купил тот инверторный, который электричества кушает БОЛЬШЕ. Потому, что на него гарантию давали 20 лет, а на остальные не больше 10. Может и переплатил за инвертор, не знаю. Я физику учил. Объём в сравниваемых сходный был.Ну я таки купил тот инверторный, который электричества кушает БОЛЬШЕ. Потому, что на него гарантию давали 20 лет, а на остальные не больше 10. Может и переплатил за инвертор, не знаю. moveton

Повідомлень: 6694 З нами з: 23.03.18 Подякував: 112 раз. Подякували: 824 раз. Профіль 3 11 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лют, 2026 09:06 Hotab



ну это все понятно, плюс 100% к конденсатору и плюс 50% к испарителю (что выливается в некислую разницу габаритов) дает какой-то ощутимый прирост эффективности на примере каких-то абстрактных установок.



а есть сравнение продажных моделей дайкина за 1500 долл и условного самсунга за 500?

оба инверторных

у одного внешний блок на 15% больше за другого. внутренний наверное плюс минус одинаков.



повторю, брать неинверторный не рассматривается, это неактуально ну это все понятно, плюс 100% к конденсатору и плюс 50% к испарителю (что выливается в некислую разницу габаритов) дает какой-то ощутимый прирост эффективности на примере каких-то абстрактных установок.а есть сравнение продажных моделей дайкина за 1500 долл и условного самсунга за 500?оба инверторныху одного внешний блок на 15% больше за другого. внутренний наверное плюс минус одинаков.повторю, брать неинверторный не рассматривается, это неактуально smdtranz

Повідомлень: 829 З нами з: 05.08.13 Подякував: 13 раз. Подякували: 143 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лют, 2026 09:24 оплата за обслуговування smdtranz написав: moveton



так инверторный против неинверторного эффективнее, это и так понятно.

и таки автономное сохранение холода не имеет прямой связи с показателем класса энергосбережения. ибо оно зависит и от теплоемкости охлажденного вещества (стенок, полок, всего оборудования внутри, ну и продуктов), а не только от качества теплоизоляции то есть и охлаждаться будет дольше при том же КПД

не говоря о том, что смотря при каких условиях мерять это самое сохранение холода. кто-то читает условия испытания этой техники? при какой загрузке, каких температурах? нет, конечно. паспорт это одно, а реальность это другое



как пример маленький холодильник нагревается внутри быстрее, чем большой, даже если компрессор и теплообменник там строго такие же. просто он и остывает быстрее



ще є оплата за обслуговування, і це може змінити баланс бюджету ще є оплата за обслуговування, і це може змінити баланс бюджету flyman

