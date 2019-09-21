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Оренда великої кількості нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 04:49

Оренда великої кількості нерухомості

Цікавить як правильно здавати в оренду велику кількість нерухомості (для прикладу 10-20 квартир, площею 40 кв.м. кожна).

Також хотів би почути, як робити це з оптимальним податковим навантаженням.
Чув про варіант відкриття ТОВ на спрощеній системі (3 група), але детальної інформації про це в інтернеті не знайшов.

Дякую!
edwardsjethro
 
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