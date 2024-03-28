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Шахрайські дії

Шахрайські дії
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:39

Шахрайські дії

Зняло кошти з Ощадбанківських карток ,дізналася ,що на картку Укргазбанку пішли кошти ,дзвонила на гарячу лінію одного банку іншого , особисто зверталася у банки , при наявності навіть номера картки-шахрая Укргазбанка , на гарячі лінії прийняли заявку , а в самому банку ігнор ,бо не клієнти банку зі служби безпеки навіть ніхто не вийшов не сказав, абсурд, звернення в кіберполіцію зробила ,але це все час . При таких діях час - це все,який був втрачений через бездіяльність банківських працівників,одній на гарячій лінії розповідаєш,вона кидає трубку ,коли їй сказала номер картки куди пішли гроші,ще раз наюераєш і знову все по новому, може це працівники банку займаються такими діями? Нема роботи для людей,а тільки відтягують час ,щоб гроші мабуть пішли швидше.
cifracity862
 
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