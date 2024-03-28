Шахрайські дії

Додано: Чет 28 бер, 2024 16:39
Зняло кошти з Ощадбанківських карток ,дізналася ,що на картку Укргазбанку пішли кошти ,дзвонила на гарячу лінію одного банку іншого , особисто зверталася у банки , при наявності навіть номера картки-шахрая Укргазбанка , на гарячі лінії прийняли заявку , а в самому банку ігнор ,бо не клієнти банку зі служби безпеки навіть ніхто не вийшов не сказав, абсурд, звернення в кіберполіцію зробила ,але це все час . При таких діях час - це все,який був втрачений через бездіяльність банківських працівників,одній на гарячій лінії розповідаєш,вона кидає трубку ,коли їй сказала номер картки куди пішли гроші,ще раз наюераєш і знову все по новому, може це працівники банку займаються такими діями? Нема роботи для людей,а тільки відтягують час ,щоб гроші мабуть пішли швидше.