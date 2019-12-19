RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
Як шахрайські "офіси"
вербують українців

Як шахрайські "офіси" вербують українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:25

Як шахрайські "офіси" вербують українців



“Шукаємо SMM/менеджера/маркетолога, висока зарплата, робота з дому, без досвіду” — звучить знайомо? У цьому відео розбираємо, як під виглядом «крутої роботи» людей затягують у шахрайські кол-центри («офіси»): дзвінки, скрипти, маніпуляції та обман.

За даними з розслідувань/оцінок, в Україні можуть працювати майже 2000 таких кол-центрів — і вони націлюються не лише на росіян.
У відео:

🚫 як виглядають “солодкі” вакансії та що в них не так
🚫 ознаки фейкової вакансії (червоні прапорці)
🚫 як шахраї тиснуть словами “терміново / останній шанс / просто зараз”
🚫 як захистити себе: перевірки, яких вистачає, щоб не “влетіти”

ВАЖЛИВО!

Це відео — для інформування та безпеки. Якщо ви стали жертвою шахрайства або вас утримують/примушують — звертайтесь до правоохоронців.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5272
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шахрайські дії
cifracity862 » Чет 28 бер, 2024 16:39
0 6141
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 16:39
cifracity862
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"? 1 ... 147, 148, 149
Долярчик » Чет 19 гру, 2019 11:00
1480 340215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 тра, 2023 08:04
Успіх
"Загальна позовна давність"
Igneus » Нед 26 гру, 2021 19:22
5 9014
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 гру, 2021 20:30
Igneus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10388)
22.12.2025 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron