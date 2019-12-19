Як шахрайські "офіси" вербують українців

“Шукаємо SMM/менеджера/маркетолога, висока зарплата, робота з дому, без досвіду” — звучить знайомо? У цьому відео розбираємо, як під виглядом «крутої роботи» людей затягують у шахрайські кол-центри («офіси»): дзвінки, скрипти, маніпуляції та обман.
За даними з розслідувань/оцінок, в Україні можуть працювати майже 2000 таких кол-центрів — і вони націлюються не лише на росіян.
У відео:
🚫 як виглядають “солодкі” вакансії та що в них не так
🚫 ознаки фейкової вакансії (червоні прапорці)
🚫 як шахраї тиснуть словами “терміново / останній шанс / просто зараз”
🚫 як захистити себе: перевірки, яких вистачає, щоб не “влетіти”
ВАЖЛИВО!
Це відео — для інформування та безпеки. Якщо ви стали жертвою шахрайства або вас утримують/примушують — звертайтесь до правоохоронців.