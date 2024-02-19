Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:39

Вот только специалисты-демографы иного мнения, из-за того что в 2022-2023 годах из Украины выехало много молодых семей, вывезли много детей и молодежи, и от 40 до 50% этих семей там уже и останется. Чем дольше длится война — тем меньше вернётся, это правило, так как люди встраиваются в новую жизнь, находят работу, дети получают там образование...



Фантазёр. Рожать-то кто будет, когда мы лишились несколько миллионов наших граждан, которые и должны были рожать детей в ближайшие 5-10-15 лет? По аналитике ООН от 2023 года, к 2030 году у нас будет всего 32 миллиона человек с дальнейшим сокращением численности, вплоть до 25-27миллионов к 2050 году.