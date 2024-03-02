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У Мінекономіки назвали причини
переходу на літній час

У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 09:33

И зная о проблеме времени на востоке-западе - установить два часовых пояса!
Миша-клиент
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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