В планах росії здійснити прорив у фінансовій сфері, використовуючи звичайний компост як засіб для розрахунків
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У зв’язку з прогнозованою девальвацією рубля в рф планують робити гроші з компосту
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Додано: Пон 01 кві, 2024 11:06
У зв’язку з прогнозованою девальвацією рубля в рф...
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У зв’язку з прогнозованою девальвацією рубля в рф планують робити гроші з компосту
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