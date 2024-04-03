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Потрібен адміністратор для
ведення YouTube каналів.

Потрібен адміністратор для ведення YouTube каналів.
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:18

Потрібен адміністратор для ведення YouTube каналів.

Вимоги:

Якщо вам від 16 років, у вас є від 2 вільних годин на день і бажання працювати, тоді ви нам підходите.
Можна без досвіду роботи

Умови роботи:
- Безкоштовне навчання
- Щотижневі виплати
- Кар'єрний ріст

Обов'язки:
Щоденне ведення YouTube каналів.

Пиши https://t.me/Manager_HR_Olga
Olga HR
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.03.24
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