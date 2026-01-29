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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18142181431814418145
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 14:38


І знову не Фламінго.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 14:50

  shapo написав:
  fler написав:Олег Костянтинович Антонов (1906–1984) — видатний український радянський авіаконструктор, засновник і багаторічний керівник Київського авіаційного заводу та однойменного конструкторського бюро. Його конструкторське бюро розробило 22 типи літаків і понад 52 види планерів, ставши всесвітньо відомим завдяки створенню надважких транспортних повітряних суден...


А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6?
И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.

Отакої :shock: А хто ж казав, що всі таланти в маскву "стікались" звідусіль? )))
  shapo написав:.. в Москве куда и стекались лучшие кадры с всех республик.

Як невдобно..
  shapo написав: Кстати,есть ещё такой выдающийся механик С П Тимошенко с биографией схожей с Сикорским и также реализовавший себя в США хотя начинал в Киеве и нынешнем Днепре тогда называвшимся Екатеринославом.
Там же работал и А.Н.Динник создавший советскую школу теорию упругости хотя тоже родился не в Украине,а в Ставрополье.

Ти диви, ці теж чомусь не в маскву поїхали)) Шо ж нє так з талановитими авіаторами?))
Насправді можна по іншим галузям теж "нарити", але то вже буде флуд.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 14:59

  shapo написав:

Что значит не было и что нужно чтобы он был,погромы устроить?
Единственная советская республика где не было антисемитизма была Грузия,а в Украине всегда хватало с избытком.
чим грузія унікальна і чому там не було?
Погроми циган були в незалежній україні недавно, при Порошенку так шо тут нічого екстраординарного нема.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но газокомпрессорные станции в Крыму... По-моему, нерациональная трата сил.
Возможно ошибаюсь, но, насколько знаю, в Крыму нет серьёзных предприятий, которым нехватка газа нанесёт значительный ущерб.

Без бензина, электричества и газа: станет ли аннексированный Крым «островом»?
22 июня 2026
...
«Энергоснабжение Крыма обеспечивается за счет собственной генерации – это Балаклавская, Таврическая ТЭС, Сакская ТЭЦ – и перетока по энергомосту из России через Керченский пролив. При этом максимальная аварийно-допустимая мощность энергомоста «Кубань – Крым» составляет 810 МВт. А вся собственная генерация на полуострове зависит от газа, на котором работают ТЭС и ТЭЦ. Глебовское газохранилище выполняет роль аккумулятора, отдавая газ в систему, когда наблюдается его дефицит. Удар по газохранилищу лишил систему этого аккумулятора. Пораженные газокомпрессорные станции – это передаточные узлы к ТЭС. Из-за всех этих поражений одна или несколько ТЭС/ТЭЦ теперь сбоят, запущены не на полную мощность и производят меньше электроэнергии», – пояснил военный эксперт из Крыма.

По словам офицера запаса, объекты энергосистемы – это законные военные цели, поскольку поставляют электроэнергию российской армии в аннексированном Крыму.

https://ru.krymr.com/a/krym-ataki-ostro ... 86098.html

Так что пострадает, в основном, население. Это будет иметь разве что психологический эффект. Причём, сложно предсказать какой - то ли страх, то ли ненависть.

Ті, що казали "Хоть камни с неба" отримали і ще отримають те, що бажали. Ті, хто і досі зберігає паспорт громадянина України, радіють кожному новому удару ЗСУ по загарбникам, навіть якщо для цього потрібно потерпіти якийсь час.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 15:36

  shapo написав:Единственно что отвечу это про школьную систему образования в Израиле о которой ты,естественно,ни хрена не знаешь но что-то пытаешься изобразить.
В Израиле есть государственные еврейские и арабские школы,в вторых которых арабский или иврит преподают как иностранный наравне с английским.
В есть ещё религиозные ешивы где нет обучения математики и английского,но зато серьезное обучение высокому ивриту для изучения торы,при том что в быту они говорят на идиш считая что иначе оскорбляют святой язык молитв.
Тобто в Ізраїлі школи без ЄВРЕЙСЬКОЇ мови(назвав так бо не хочу вникати в різниці між ідіш і іврит)-немає
А в казахстані школи без казахського - були...

Питання на засипку
Так чому тепер казахи 3,14здять москалів?
Якщо навіть в Ізраїлі де є школи з арабською але
палестинці 3,14дяться з євреями які також хочуть називатись палестинськими євреями ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 15:39

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Не очень давно - сельское и городское население сравнялись только в 1965.

Я розумію, що в масштабах космосу 61 рік - то наче мить, але для жалюгідного смертного людства - це майже три покоління

Точнее, чуть больше 2 поколений, учитывая, что сейчас (и уже давненько) не рожают в 18-20 лет.
Но речь, вообще-то, шла о "буржуазно-национальной революции" 1991 года. С 1965 прошло всего 26 лет - одно поколение.
Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми.
Отже коли я заявляю що треба ТРИ покоління щоб вивести отраву совка з людей..
Лади мені такають Польщею і розповідають про одне....
Але коли ладам треба-то виявляється що
Но для изменения морально-психологических установок и 3 поколения не так, чтобы очень много, если только не происходит резкий разрыв со старыми
Труси-Хрестик
Так багато ТРИ покоління?
І наскільки РІЗКИМ є зміна совка на капіталізм ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6?
И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.
Сікорський родився в Україні - але не українець
Антонов народився не в Україні і з 1941 по 1944 працювати в Україні не міг бо вона була окупована, а з 1952 і до розвалу совка -робота в Україні не рахується
Типова подвійна трактовка, кручу верчу нає.бать хочу.
Труси-Хрестик.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 16:07

  ЛАД написав:
  fler написав:..........
авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги ( :?: ) в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї.
Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))

Не знаю, кто такие "иже с ним", но Сикорский имел с Украиной мало общего. Разве что рождение в Киеве и учёбу в Киевском политехническом институте в 2008-2012.
"У 1912–1918 роках — головний конструктор авіаційного відділу Російсько-Балтійського вагонного заводу" (на всякий случай, если вы не знаете, напомню - Росбалт находился в Питере). "18 лютого 1918 року емігрував до Французької республіки (Париж), а в березні 1919 року переїхав до США", где и умер "26 жовтня 1972 року в Істоні". И свои вертолёты, благодаря которым он стал знаменит, он создал в США.
Почитайте хотя бы https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

він напевне ще й машину часу винайшов :lol:
Shaman
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