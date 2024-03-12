RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Огляд IT-ринку праці. Кількість
нових вакансій зростає,...

Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:37

Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає,...

Пропонуємо до обговорення:
У березні компанії опублікували на DOU 4803 вакансії. Це майже на тисячу вакансій більше, ніж у березні торік.

Дивися повний текст
Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає, а конкуренція зменшується
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99847
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:38

Шановні читачі, як вважаєте, наскільки суттєво війна впливає на ринок праці? Чи витримає економіка України нову мобілізацію?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 14.09.13
Подякував: 984 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як змінювалась кількість зареєстрованих безробітних в...
R2 » Пон 18 бер, 2024 16:49
1 364
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 16:49
Ірина_
В Україні скоротять на третину кількість міністерств і...
R2 » Сер 06 бер, 2024 10:33
7 1187
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 бер, 2024 10:34
Примат
Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в...
R2 » Сер 06 бер, 2024 16:19
3 440
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 бер, 2024 19:17
a_rozhik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (877)
04.04.2024 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.