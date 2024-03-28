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Скільки коштує купити
квартиру в Україні: ціни на...

Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 16:19

Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Український маркетплейс Dim. Ria представив оновлений звіт власного аналітичного центру за березень 2024 року.

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Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на первинному та вторинному ринку (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 16:19

Середня вартість однокімнатної квартири складає 93 168 доларів США у Києві -?
Это цена трешки в Киеве.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:56

Re: Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...

LOKY написав:Середня вартість однокімнатної квартири складає 93 168 доларів США у Києві -?
Это цена трешки в Киеве.
Хіба що старої панельки
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:37

Re: Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...

Дивно, що тут оперують поняттями “однокімнатна, двокімнатна...”
Мені здавалось, що це рівень базарних продаванів.
Це ж ні про що.
Однокімн. -- це може 80м2
А двокімн. -- 40м2...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:04

Re: Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...

Bobua написав:Дивно, що тут оперують поняттями “однокімнатна, двокімнатна...”
Мені здавалось, що це рівень базарних продаванів.
Це ж ні про що.
Однокімн. -- це може 80м2
А двокімн. -- 40м2...
Весь світ оперує, так вже склалося.
Faceless
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