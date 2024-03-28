Український маркетплейс Dim. Ria представив оновлений звіт власного аналітичного центру за березень 2024 року.
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Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на первинному та вторинному ринку (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 кві, 2024 16:19
Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...
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Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на первинному та вторинному ринку (інфографіка)
Додано: Чет 04 кві, 2024 16:19
Середня вартість однокімнатної квартири складає 93 168 доларів США у Києві -?
Это цена трешки в Киеве.
Додано: Чет 04 кві, 2024 20:56
Re: Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...
Хіба що старої панельки
Додано: Пон 08 кві, 2024 21:37
Re: Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...
Дивно, що тут оперують поняттями “однокімнатна, двокімнатна...”
Мені здавалось, що це рівень базарних продаванів.
Це ж ні про що.
Однокімн. -- це може 80м2
А двокімн. -- 40м2...
Додано: Пон 08 кві, 2024 22:04
Re: Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...
Весь світ оперує, так вже склалося.
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