Українські компанії мають упроваджувати можливість оплати послуг і товарів за допомогою Bitcoin та криптовалют.
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У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі
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Додано: Нед 07 кві, 2024 12:56
У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі
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Дивися повний текст
У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі
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