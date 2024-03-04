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У Rozetka побачили попит
на Bitcoin-платежі

У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 12:56

У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі

Пропонуємо до обговорення:
Українські компанії мають упроваджувати можливість оплати послуг і товарів за допомогою Bitcoin та криптовалют.

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У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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