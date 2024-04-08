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виїздне стягнення з боржників

виїздне стягнення з боржників
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:01

виїздне стягнення з боржників

На жаль заборгував банку. Прійшов лист на електронну пошту, що банк розглядає можливість розглядає можливість передачі справи в роботу працівників виїзного стягнення. Напішить будь-даска, яке виїздне стягнення можливе після прийняття законодавства про коллекторів?
alik2017
 
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