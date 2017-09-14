RSS
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 01:49

  katso написав:

  katso написав:
  Hotab написав:Місцева публіка каже, що всі мають право тікати з армії


Именно. Мають ПРАВО. В церковь заходишь - и как-то на стене там не написано ни про "мужчина должен", ни про защиту Родины, не про храбрость и трусость, ни про спасение нации - а написано "Ни Убий", не так ли? Вот это и есть самое высшее Право.

Шкода що загарбника , який прийшов на українську землю вбивати , не можна взяти за руку і завести в церкву, просто дати йому прочитати отой напис. Чи katso зміг би?
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 07:13

  Letusrock написав:мій варіант до існуючих 150тис нацпола набрати ще 50 тис, а наступного дня половину (тобто 100тис) мобілізувати. Не тільки ж комбайнерів най..бувати? :lol:
Чи ці теж розбіжуться?

Гарний план. Тільки не доберете. Наскільки я знаю, в нацполі також сильний недобір людей, навіть попри бронювання та інші плюшки.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 08:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вночі РФ завдала удару по Україні: в кількох областях загинули люди, є поранені (фото, відео)
Внаслідок масованої російської атаки на Дніпро одна людина загинула, 10 постраждали, серед них - двоє дітей 2 та 13 років.
...
Крім того, окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури. "На щастя, загиблих та постраждалих немає", -йдеться у повідомленні ДСНС.

А в Харківській області внаслідок удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді поранення дістали 8 людей. У селищі Коротич зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів. Усі постраждалі госпіталізовані.

Також, як додали у Запорізькій обласній військовій адміністрації (ОВА), троє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький, Василівський та Пологівський райони.
ночі під ударом ворога також перебувала Полтавська область. Внаслідок ударів знеструмлене ціле місто Горішні Плавні. Місцева влада запровдила режим надзвичайної ситуації.

Також росіяни вдарили і по Кіровоградській області. "Чергова масована атака ворога. Ціль - критична інфраструктура. В тому числі і в Олександрійському районі.Всі живі - і це головне", - повідомив голова ОВА Андрій Райкович.
