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Розтрата 3,8 млн грн вкладників,
чиє житло так і не було...

Розтрата 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:45

Розтрата 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було...

Пропонуємо до обговорення:
Тернополі директора будівельної компанії, який розтратив 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було побудовано, засудили до 12 років ув’язнення. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Розтрата 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було побудовано: директора будівельної компанії засудили до 12 років ув’язнення
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:45

у 2006-2007рр курс гривні відносно доллара складав 5грн/дол, тобто 3.8 млн.грн дорівнювали 750000$. Нині ж ці 3.8млн перетворились на менш чим 100000$....на таку різницю директор буде з комфортом сидіти в люкс-камері, ще й від мобілізації "забронювався".
sparshukov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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