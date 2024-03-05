|
|
|
Розтрата 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2024 12:45
Пропонуємо до обговорення:
Тернополі директора будівельної компанії, який розтратив 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було побудовано, засудили до 12 років ув’язнення. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Дивися повний текст Розтрата 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було побудовано: директора будівельної компанії засудили до 12 років ув’язнення
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99859
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 10 кві, 2024 12:45
у 2006-2007рр курс гривні відносно доллара складав 5грн/дол, тобто 3.8 млн.грн дорівнювали 750000$. Нині ж ці 3.8млн перетворились на менш чим 100000$....на таку різницю директор буде з комфортом сидіти в люкс-камері, ще й від мобілізації "забронювався".
-
sparshukov
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.04.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|370
|
Сер 20 бер, 2024 09:36
fler
|
|1
|312
|
|
|3
|294
|
|