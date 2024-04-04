Попит на робочу силу надалі зростає, проте все більше підприємств стикається зі складнощами пошуку працівників
Дивися повний текст
НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка)
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 кві, 2024 12:29
НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка)
Додано: Чет 11 кві, 2024 12:44
|