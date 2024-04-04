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НБУ назвав причини, чому
зростатимуть зарплати в Україні...

НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:29

НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Попит на робочу силу надалі зростає, проте все більше підприємств стикається зі складнощами пошуку працівників

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НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:30

Шановні читачі, а як у вас змінюється розмір заробітної плати?
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:44

  Модератор написав:Шановні читачі, а як у вас змінюється розмір заробітної плати?

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