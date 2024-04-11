У 2023 році о Реєстру корупціонерів потрапили 2,4 тис. осіб. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком.
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Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не Київ (інфографіка)
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:25
Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не...
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Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не Київ (інфографіка)
Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:26
Шановні форумчани, як гадаєте, в чому причина зменшення загального числа корупціонерів?
Додано: Пон 15 кві, 2024 11:38
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