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Де в Україні найбільше
корупціонерів. Спойлер — це не...

Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:25

Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році о Реєстру корупціонерів потрапили 2,4 тис. осіб. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком.

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Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не Київ (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:26

Шановні форумчани, як гадаєте, в чому причина зменшення загального числа корупціонерів?
Модератор
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:38

  Модератор написав:Шановні форумчани, як гадаєте, в чому причина зменшення загального числа корупціонерів?

Причина в маніпуляції цифрами, бо якщо порахувати без "порушення, пов’язані з деклараціями", то вийде що кількість корупціонерів зросла з 1653 у 2021 році до 2381 у 2023 році.
Тобто +44%
equinox
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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