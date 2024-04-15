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У 2023 році в Україні
народилося найменше дітей за...

У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:44

У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за...

Пропонуємо до обговорення:
Україна залишається однією з країн із найнижчою народжуваністю у світі.

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У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за останні 300 років — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:44

Шановні читачі, на Вашу думку, як держава може стимулювати українців народжувати дітей? Які фактори можуть сприяти пожвавленню демографічної ситуації?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 14:50

у моєї пра-пра-баби було 16 дітей, вижило 4
так що порівнювати як народжувалось колись - не правильно
YuriyD
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 01:35

Ірина_ фінансові впершу чергу. Останній озвучений варіант законопроекту це хоч щось в порівнянні з 860 грн допомоги))
Серхио
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:14

В кордонах 91 року 35.1 млн. в кордонах 1920 року може і більше.

а в кордонах 2024 - 28 млн (недавно американці говорили таку цифру)

а які кордони і населення буде через рік - ніхто не знає.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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