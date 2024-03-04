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Автомобілем на яких видах
пального вигідніше доїхати з...

Автомобілем на яких видах пального вигідніше доїхати з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:10

Автомобілем на яких видах пального вигідніше доїхати з...

Пропонуємо до обговорення:
Прийнято вважати, що електромобілі підходять лише для пересування містом. Однак авто з електродвигуном підійде і для далеких поїздок, що значно зекономить кошти, порівняно з бензиновим та дизельним транспортом.

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Автомобілем на яких видах пального вигідніше доїхати з Києва до Львова
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 19:11

Видно дуже серйозний іксперд писав цю маячню. Для дизеля взяв відфонарний розхід 7,2 який можливий лише у місті, а для електрички паспортні дані які в реалі завжди мінімум на 30% відрізняються в гіршу сторону.
А зарядка для підрахунку взята "вдома", це взагалі пестня.
Зараз електричка вигідна лише для поїздок по місту і якщо в тебе приватний будинок, де можна зарядитися дешево.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 06:52

Какой -то бред в виде анализа представлен ....
papazina
 
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