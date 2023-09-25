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ТОП-5 порад, як зекономити
кошти при мінімальних доходах

ТОП-5 порад, як зекономити кошти при мінімальних доходах
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 14:23

ТОП-5 порад, як зекономити кошти при мінімальних доходах

Пропонуємо до обговорення:
Відкласти гроші можна навіть при невеликих заробітках. Звичайно, робити це нелегко, особливо коли навколо безліч спокус. Необхідно правильно скласти бюджет, відкладати певний відсоток доходу та набути навичок планування витрат.

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ТОП-5 порад, як зекономити кошти при мінімальних доходах
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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