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У яку суму Україні обходиться один мобілізований на рік
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:14
Пропонуємо до обговорення:
В Україні один мобілізований громадянин на рік обходиться державному бюджету мінімум у 1,3 мільйона гривень. Із цих грошей 40% йдуть на оплату праці та виплати військовослужбовцям.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:14
І до цього 1.3млн гривень треба ще додати падіння доходу від роботи цього мобілізованого. Якщо це допустим айтішник, а не безробітний то бонусом йде ще мінімум така сама сума в рік недоотриманого доходу, причому той дохід у валюті, зароблений на іноземцях,а не на втрушньому споживачі. Тобто втрата для держави 2.6млн на одного мобілізованого такого працівника.
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vovka2008
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:35
vovka2008 написав:
І до цього 1.3млн гривень треба ще додати падіння доходу від роботи цього мобілізованого. Якщо це допустим айтішник, а не безробітний то бонусом йде ще мінімум така сама сума в рік недоотриманого доходу, причому той дохід у валюті, зароблений на іноземцях,а не на втрушньому споживачі. Тобто втрата для держави 2.6млн на одного мобілізованого такого працівника.
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