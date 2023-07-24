Якщо Ви в пошуку найефективніших на сьогодні інвестиційних інструментів та стратегій — запрошуємо почути думки експертів на Invest Talk Summit 2024.
До 21 квітня діє спеціальна ціна на квитки — 1500 грн.
Купити квитки можна
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Додано: Вів 16 кві, 2024 12:52
Invest Talk Summit 2024
Шановні форумчани!
Якщо Ви в пошуку найефективніших на сьогодні інвестиційних інструментів та стратегій — запрошуємо почути думки експертів на Invest Talk Summit 2024.
До 21 квітня діє спеціальна ціна на квитки — 1500 грн.
Купити квитки можна
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:10
Обмежена пропозиція від Finance.ua!
Шановні форумчани!
Invest Talk Summit - це виняткова платформа для професійних інвесторів проявити себе, для спікерів - надати знання, які базуються на багаторічному досвіді, а новачкам - задати запитання і знайти дієві види інвестування в Україні і світі з огляду на 2024 рік.
Ми раді надати ексклюзивну пропозицію нашим форумчанам. Скористайтесь промокодом «ITSFINANCE» й отримайте ЗНИЖКУ -10% на квитки.
Забронюйте собі, колегам та друзям місця на Invest Talk Summit сьогодні!
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