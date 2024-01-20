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З якими перешкодами в
працевлаштуванні стикаються...

З якими перешкодами в працевлаштуванні стикаються...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:14

З якими перешкодами в працевлаштуванні стикаються...

Пропонуємо до обговорення:
У німецькому Інституті з дослідження ринку праці та кар'єри пояснюють, з якими перешкодами до працевлаштування стикаються українці у Німеччині. Про такі чинники розповіла соціолог інституту Маріелла Фалькенгайн:

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З якими перешкодами в працевлаштуванні стикаються українці в Німеччині
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:15

Всі роблять вигляд, що щось роблять, а насправді не роблять нічого! Це я про німецькі організації
viktor7zharkov
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