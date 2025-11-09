Форуми / Форуми Дяді Саші

#<1 ... 47484950 Додано: Нед 09 лис, 2025 10:40 Це ти тормоз, я тобі 2 раза написав, служать вони не тільки в ЗСУ, якщо вони менти, в МВС, то це теж вважається, що вони служать. Ось і було 17, зараз 15. А в ЗСУ 5.

І що зараз цих маєрів в 43 не звільняють , сумнівне твердження, я цьому підтверджень не знаходжу. hxbbgaf Повідомлень: 22865 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лис, 2025 11:18 Зрозуміло чому тебе 3.14 -дили в школі. Але мало . hxbbgaf

я цьому підтверджень не знаходжу.





Це де не знаходиш? Де ти шукаєш? Ти хоч один закон чи постанову відкрив, чи лише з форумів , де тебе задрачують, береш інформацію?? Покажи мені підставу для звільнення в 2022-2025 роках - за вислугою років!

Покажи мені підставу для виїзду за кордон - військовий пенсіонер (чи відставний поліцейський) . Про що ти тут місяцями брехав, бо тобі налапшали на ФУПі.

Ось і було 17, зараз 15. А в ЗСУ 5.





Ще раз, якщо ти тормоз.

Було (початок 24 року) 21. Зараз (останні дані на середина 25 року) - 17

По структурам , де саме служать, статистики 2025 року нема. Якщо є - наведи її. Тільки не з хворої голови на психотропах, а саме опубліковані дані на 25 рік.

Крім того, у нас прикордонні частини беруть участь в активних бойових діях. Нацгвардія теж. МВС теж. На підставі чого ти брешеш, хто з цих 17 тисяч дійсно воює , а хто ні? Нема таких даних, лише твоя хвора маячня.



З.І.

Зменшення кількості в в.пенсів (до 60р) , які служать пояснюється теж доволі просто. Притоку пенсіонерів майже нема, бо не звільняють. Та невелика кількість що таки звільняються, вони не є резервом для служби, якщо вони знайшли підстави звільнитись під час війни.

В той самий час за період війни майже 4 роки майже вся група 55-60 перекочувала в 60+. А загалом середній вік в.пенсів суттєво виріс.

Воно тормознуте застрягло на цифрі 43, і непробиваєме. Зате само в 40- розказує, що воно дуже хворе, бо втратило здоровʼя на дуже небезпечному виробництві - торгаш на ринку , а от навколо всі в 55 здоровіші за нього

Hotab Повідомлень: 17101 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2533 раз. Профіль 5 4 4

