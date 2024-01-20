|
|
З якими перешкодами в працевлаштуванні стикаються...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 кві, 2024 21:14
Пропонуємо до обговорення:
У німецькому Інституті з дослідження ринку праці та кар'єри пояснюють, з якими перешкодами до працевлаштування стикаються українці у Німеччині. Про такі чинники розповіла соціолог інституту Маріелла Фалькенгайн:
Дивися повний текст З якими перешкодами в працевлаштуванні стикаються українці в Німеччині
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99888
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 21:15
Всі роблять вигляд, що щось роблять, а насправді не роблять нічого! Це я про німецькі організації
-
viktor7zharkov
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.04.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор