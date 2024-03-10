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Finance.ua: Sportbank: як
усе починалося, чому його...

Finance.ua: Sportbank: як усе починалося, чому його...
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:43

Finance.ua: Sportbank: як усе починалося, чому його...

Пропонуємо до обговорення:
17 квітня 2024 року «Таскомбанк» повідомив, що припиняє розвиток та подальшу роботу проєкту sportbank.
11 вересня 2019 року в Україні з'явився ще один віртуальний (деякі використовують слово «мобільний». – Авт.), створений за кшталт вже досить популярного в нашій країні monobank, банк – sportbank.

Дивися повний текст Sportbank: як усе починалося, чому його закривають і що робити клієнтам
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:43

Шановні читачі, поради й обговорення по темі sportbank ви можете знайти в гілці форуму: topic137430.html?start=3330
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