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Презентували найпотужніший
Ford Mustang 2024 (фото, відео)

Презентували найпотужніший Ford Mustang 2024 (фото, відео)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 05:56

Презентували найпотужніший Ford Mustang 2024 (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Новий Ford Mustang 2024 отримав першу заряджену версію від Shelby. Її назвали Super Snake і випускатимуть невеликими партіями — по 250 авто на рік. Про це повідомляється на сайті Shelby American.

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Презентували найпотужніший Ford Mustang 2024 (фото, відео)
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