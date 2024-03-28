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Курс долара перед Великоднем:
експерт дав прогноз

Курс долара перед Великоднем: експерт дав прогноз
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:49

Курс долара перед Великоднем: експерт дав прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Перед святами найчастіше курс долара починає зростати. Одна з причин — українці, готуючись до святкування, більше витрачають і обмінюють наявну валюту.

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Курс долара перед Великоднем: експерт дав прогноз
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:49

"Перед святами найчастіше курс долара починає зростати. Одна з причин — українці, готуючись до святкування, більше витрачають і обмінюють наявну валюту."

Тобто, логіка експерта така - народ збільшує продажі валюти і це (о диво!) збільшує її вартість у гривні? Тобто "добрі" міняли пропону.ть їм продавати по кращому курсу?! ) Сильна аналітика, просто залізобетонна!
CounterUrbanizer
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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