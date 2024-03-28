Перед святами найчастіше курс долара починає зростати. Одна з причин — українці, готуючись до святкування, більше витрачають і обмінюють наявну валюту.
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Курс долара перед Великоднем: експерт дав прогноз
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Додано: Вів 23 кві, 2024 13:49
Курс долара перед Великоднем: експерт дав прогноз
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Дивися повний текст
Курс долара перед Великоднем: експерт дав прогноз
Додано: Вів 23 кві, 2024 13:49
"Перед святами найчастіше курс долара починає зростати. Одна з причин — українці, готуючись до святкування, більше витрачають і обмінюють наявну валюту."
Тобто, логіка експерта така - народ збільшує продажі валюти і це (о диво!) збільшує її вартість у гривні? Тобто "добрі" міняли пропону.ть їм продавати по кращому курсу?! ) Сильна аналітика, просто залізобетонна!
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